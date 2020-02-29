Пять причин, чтобы начать краситься

Косметика сегодня, как никогда, популярна и доступна. Вы еще не пользуетесь? Тогда приведем несколько основных причин, почему вам срочно надо начать краситься.

Повод уединиться

Макияж — особый ритуал для каждой дамы. Уход за лицом и нанесение косметики позволяют женщине расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. В современном ритме жизни этого так не хватает представительницам прекрасного пола.

Уделяйте хотя бы 10 минут в день только себе. Оставайтесь в эти моменты наедине с собой, а муж с детьми пускай немного подождут. Ничего страшного не произойдет, если у мамы появится личное время. Совершая ритуал ежедневно, вы заметите, как настроение улучшится, а близкие начнут осыпать вас комплиментами.

Вернуть молодость и красоту без пластики

Несмотря на распространенное мнение, что будто макияж старит, косметика все же помогает женщинам сделать лица более свежими и юными.

Благодаря хорошим навыкам нанесения косметологических средств внешность можно подкорректировать без болезненных пластических операций.

Макияж поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Сейчас в моде натуральность, а это значит, что кричащие помады лучше отложить до особого случая. Подбирайте оттенки косметики в соответствии с цветом глаз, особенностями кожи и формой губ. С помощью мейкапа вы легко подправите форму переносицы или подчеркнете скулы, сделаете лицо более выразительным и омоложенным. Правильно растушевывая тени, вы добьетесь эффекта больших глаз. Губы увеличите без инъекций, используя нюдовые оттенки блеска.

Почувствовать себя женщиной

Ничто так не повышает самооценку женщин, как ощущение собственной привлекательности. Макияж способен творить чудеса. Он позволяет даме снова полюбить свое тело и почувствовать себя женщиной. Специалисты часто прибегают к помощи визажистов и стилистов при лечении психологических заболеваний.

У женщины не остается и следа от депрессии, когда она увидит в зеркале свой новый облик.

Почувствовав себя привлекательной, она будет готова снова ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результата во всех сферах жизни.

Косметика придает дамам уверенности. Потратив 10 минут времени на макияж с утра, вы непременно заметите, как станете чувствовать себя счастливее.

Проверить свои убеждения

Некоторые женщины считают, что не стоит заботиться о внешности, а следует думать о более важных вопросах. Они прекращают краситься, с головой погружаются в работу и в решение бытовых вопросов. Дом, муж, дети, быт, отчеты, планы выходят на первое место, а на себя не хватает времени.

Замужняя женщина думает, что ей больше незачем стараться быть привлекательной — у нее и так все есть.

С другой стороны, отказ от использования косметики может свидетельствовать о наличии психологического расстройства. Проверьте свои убеждения, завершив фразу: «Я не крашусь, потому что…». Если вы поймете, что делаете это для себя и без косметики чувствуете себя лучше, тогда в отсутствии макияжа нет ничего плохого. В других ситуациях жертвовать собой ради интересов других не стоит.

Избавиться от страхов

Не бойтесь допустить ошибки в выборе косметики. Приобретайте качественные средства, которые прослужат длительное время и позволят сразу видеть изменения. Избегайте косметики с подозрительным составом. Подбирайте средства в соответствии с цветотипом.

Нанося макияж не стремитесь к чему-то идеальному, а получайте удовольствие от самого процесса. Растушевать карандаш, стереть тени или помаду вы всегда сможете. Прислушивайтесь к советам профессионалов. Пробуйте снова и снова, пока не подберете подходящий для себя образ.