Астрологический календарь свиданий на март 2020

Одни дни подходят для общения больше, чем другие. Иногда со старыми знакомыми ладишь отлично, а с новыми плохо. А бывает идешь на свидание и весь вечер говоришь о работе. Астрологический календарь поможет выбрать хороший день для важной встречи.

1 марта — благоприятный день для романтического свидания. Многие люди сегодня склонны к общению, поэтому быстро проникаются симпатией к новым знакомыми.

2 марта — не лучший день для свидания, особенно важного. Будет слишком много волнений и переживаний, едва ли удастся вести себя непринужденно и приятно провести время.

3 марта — не лучший день для свидания, особенно важного. Будет слишком много волнений и переживаний, едва ли удастся вести себя непринужденно и приятно провести время.

4 марта — первая половина дня не подходит для романтического свидания, а вторая более благоприятна. Лучше выбирать места, где можно спокойно поговорить.

5 марта — свидание может пройти удачно. Однако сегодня могут найти общий язык даже очень разные люди, которым позже будет трудно ладить, поэтому взаимный интерес быстро сойдет на нет.

6 марта — не лучший день для свидания. Каждый озабочен собственными проблемами, и приятная беседа может превратиться в обмен жалобами на жизнь.

7 марта — неплохой день для свидания. Но не торопись с выводами, даже если оно пройдет хорошо. Очень легко поддаться иллюзиям, выдать желаемое за действительное.

8 марта — сегодняшнее свидание может быть неожиданно страстным.

9 марта — сегодняшнее свидание может быть неожиданно страстным.

10 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.

11 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.

12 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.

13 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.

14 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.

15 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.

16 марта — не лучший день для романтического свидания, поскольку многие раздражаются из-за пустяков. Если все же отправляешься на встречу, будь готова проявить снисходительность к чужим слабостям.

17 марта — благоприятный день для свидания, обещающий приятное общение.