Астрологический календарь свиданий на март 2020

Не уверена, стоит ли идти на свидание? Загляни в календарь — может, найдешь там подсказку, пишет Mail.ru.
Одни дни подходят для общения больше, чем другие. Иногда со старыми знакомыми ладишь отлично, а с новыми плохо. А бывает идешь на свидание и весь вечер говоришь о работе. Астрологический календарь поможет выбрать хороший день для важной встречи.
1 марта — благоприятный день для романтического свидания. Многие люди сегодня склонны к общению, поэтому быстро проникаются симпатией к новым знакомыми.
2 марта — не лучший день для свидания, особенно важного. Будет слишком много волнений и переживаний, едва ли удастся вести себя непринужденно и приятно провести время.
3 марта — не лучший день для свидания, особенно важного. Будет слишком много волнений и переживаний, едва ли удастся вести себя непринужденно и приятно провести время.
4 марта — первая половина дня не подходит для романтического свидания, а вторая более благоприятна. Лучше выбирать места, где можно спокойно поговорить.
5 марта — свидание может пройти удачно. Однако сегодня могут найти общий язык даже очень разные люди, которым позже будет трудно ладить, поэтому взаимный интерес быстро сойдет на нет.
6 марта — не лучший день для свидания. Каждый озабочен собственными проблемами, и приятная беседа может превратиться в обмен жалобами на жизнь.
7 марта — неплохой день для свидания. Но не торопись с выводами, даже если оно пройдет хорошо. Очень легко поддаться иллюзиям, выдать желаемое за действительное.
8 марта — сегодняшнее свидание может быть неожиданно страстным.
9 марта — сегодняшнее свидание может быть неожиданно страстным.
10 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.
11 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.
12 марта — благоприятный день для встречи с человеком, с которым тебя объединяют общие интересы и дела, а также взгляды на жизнь. Можно вместе заняться чем-то интересным.
13 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.
14 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.
15 марта — очень хороший день для встречи с новым знакомым. Легко будет составить верное впечатление друг о друге, многое станет понятно в считаные минуты.
16 марта — не лучший день для романтического свидания, поскольку многие раздражаются из-за пустяков. Если все же отправляешься на встречу, будь готова проявить снисходительность к чужим слабостям.
17 марта — благоприятный день для свидания, обещающий приятное общение.
18 марта — хороший день для свидания. Он подходит и для того, чтобы восстановить старые отношения.
19 марта — подходящий день для свидания. Идеальный вариант — вместе заняться делом, которое интересно обоим.
20 марта — утро и вечер подходят для романтического свидания, а вот на середину дня встречи лучше не назначать: в это время легко поссориться из-за пустяка.
21 марта — подходящий день для свидания. Идеальный вариант — вместе заняться делом, которое интересно обоим.
22 марта — неплохой день для свидания. Лучше отправиться на какую-то лекцию, интересную обоим, или другое мероприятие, где можно узнать нечто новое.
23 марта — благоприятный день для свидания. Можно вместе сходить в какой-то необычный ресторан или на кулинарный мастер-класс: будет интересно и волнующе.
24 марта — этот день подходит для свидания с человеком, который близок тебе по духу. В противном случае едва ли удастся избежать споров.
25 марта — не лучший день для романтической встречи. Даже если ты отправишься на нее, все время пройдет в разговорах о работе и других делах, а составить верное впечатление друг о друге будет трудно.
26 марта — это неудачный день для свидания, потому что любой пустяк может спровоцировать ссору.
27 марта — благоприятный день для свидания, общение будет приятным.
28 марта — благоприятный день для свидания, общение будет приятным.
29 марта — благоприятный день для свидания, в том числе — с новым знакомым. Не исключена любовь с первого взгляда.
30 марта — благоприятный день для свидания с человеком, чьи привычки и образ жизни схожи с твоими. В противном случае встреча едва ли будет приятной.
31 марта — неблагоприятный день для свидания, есть опасность ссоры или конфликта.