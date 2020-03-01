Как отвечать на бестактные вопросы

В таких случаях стоит пробудить в себе дипломата. Первое оружие — вежливо, но твердо сказать о вашем нежелании обсуждать данную тему. Например: «Мне бы не хотелось об этом говорить», «Извините, но это личное». Можно понадеяться на осознанность собеседника и добавить: «Думаю, вы понимаете».

Если вы не готовы прямо заявить о закрытии вопроса, есть еще один способ — красиво уйти от темы. Например, сказать: «Очень долго рассказывать», «Это совсем не важно», «Сложный вопрос. Не хочется загружать тебя подробностями». Или классическое: «Да что мы все обо мне! Давайте лучше поговорим о вас» или «Долгая история. Лучше расскажи, как у тебя дела».

Чтобы избежать неловкой ситуации и не обидеть никого своей резкостью, говорите об этом с улыбкой. Важно не показывать свою злость и враждебность, но при этом не позволять нарушать границы дозволенного.

Но что если человек не понял вашего намека и продолжил устраивать допрос? Можно объяснить оппоненту, почему вам неприятен разговор: «Я обсуждаю подобные вопросы только с близкими», «Я обещал не рассказывать об этом» или «Не люблю делиться такими вещами». Если и на этом не все — резюмируйте: «Эта тема не обсуждается».