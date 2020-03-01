Что выдает ваш возраст и как вернуть красоту

Мы привыкли следить за собственной внешностью, чтобы выглядеть идеально. Укладка, маникюр, уход за телом, подходящий макияж и прочее. Однако есть несколько особых зон, которым необходимо повышенное внимание. «Рамблер» рассказывает о том, что может выдать ваш реальный возраст.
Шея
Конечно же, всем известно, что с шеей можно мало, что сделать: именно она служит отличным индикатором реального возраста. Ведь даже, если лицо у какой-нибудь звезды подтянуто пластикой, то часть тела, которая соединяет голову с туловищем, отражает реальное положение дел.
Необходимо правильно держать осанку, укреплять шейные мышцы и делать массаж воротниковой зоны. Многое зависит от специальных кремов, которые нельзя втирать в кожу, а нужно легко распределять по всему основанию шеи. Также важно подобрать ортопедическую подушку со специальный углублением, чтобы избежать формирование шейных морщин.
Овал лица
Кому понравится второй подбородок, а если к нему прибавляется третий? Такой кошмар также может происходить из-за неправильной осанки, прикуса и проблем с лишним весом.
Стоит ежедневно делать легкий массаж лица, похлопывая тыльной стороной ладони в течение пары минут. Результат будет лучше, если вы будете применять к процедуре крем. Чем больше в нем будет натуральных ингредиентов, тем лучше.
Глаза
Вы можете ощутить всю тонкость кожи вокруг глаз лишь прикоснувшись к ней. За таким хрупким покровом необходим тщательный уход: можно воспользоваться увлажняющими и питательными средствами, а также масками для лица. С последним не стоит перебарщивать — не более двух или трех раз в неделю. А крем стоит наносить осторожно, перед этим разогрев его в руке.
Руки
Наши руки ежедневно подвергаются различному воздействию вредных для кожи вещей: средства бытовой химии, холод, аллергии и плохая экология — все это сильно сказывает на коже рук. Сейчас есть много средств для ухода за кожным покровом, однако их стоит использовать не менее двух раз в день, чтобы добиться положительного результата. Также не стоит забывать о ногтях, которые подвержены высыханию и шелушению.
Декольте
Зона декольте тоже требует ухода, на нее влияет много факторов: стресс, гормональные скачки, изменение веса. Физические упражнения, конечно, в некотором роде помогут поддерживать железистую ткань в тонусе. Однако стоит использовать дополнительные инструменты: очищение с помощью геля или пенки, мягкого скраба поможет сохранить молодость кожи на груди. А вот от солнечных ванн лучше отказаться, так как они сушат нежную кожу и провоцируют появление пигментных пятен.