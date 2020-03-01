Что выдает ваш возраст и как вернуть красоту

Шея

Конечно же, всем известно, что с шеей можно мало, что сделать: именно она служит отличным индикатором реального возраста. Ведь даже, если лицо у какой-нибудь звезды подтянуто пластикой, то часть тела, которая соединяет голову с туловищем, отражает реальное положение дел.

Необходимо правильно держать осанку, укреплять шейные мышцы и делать массаж воротниковой зоны. Многое зависит от специальных кремов, которые нельзя втирать в кожу, а нужно легко распределять по всему основанию шеи. Также важно подобрать ортопедическую подушку со специальный углублением, чтобы избежать формирование шейных морщин.

Овал лица

Кому понравится второй подбородок, а если к нему прибавляется третий? Такой кошмар также может происходить из-за неправильной осанки, прикуса и проблем с лишним весом.

Стоит ежедневно делать легкий массаж лица, похлопывая тыльной стороной ладони в течение пары минут. Результат будет лучше, если вы будете применять к процедуре крем. Чем больше в нем будет натуральных ингредиентов, тем лучше.

Глаза

Вы можете ощутить всю тонкость кожи вокруг глаз лишь прикоснувшись к ней. За таким хрупким покровом необходим тщательный уход: можно воспользоваться увлажняющими и питательными средствами, а также масками для лица. С последним не стоит перебарщивать — не более двух или трех раз в неделю. А крем стоит наносить осторожно, перед этим разогрев его в руке.

Руки

Наши руки ежедневно подвергаются различному воздействию вредных для кожи вещей: средства бытовой химии, холод, аллергии и плохая экология — все это сильно сказывает на коже рук. Сейчас есть много средств для ухода за кожным покровом, однако их стоит использовать не менее двух раз в день, чтобы добиться положительного результата. Также не стоит забывать о ногтях, которые подвержены высыханию и шелушению.

Декольте