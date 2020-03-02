Пять причин не регистрировать брак, а просто жить вместе

Ты учишься полагаться только на себя

В официальном браке человек «подстраховывает» себя документами и перекладывает часть ответственности за свое будущее на партнера. Пытаясь как можно скорее поставить штамп в паспорте, люди словно заранее программируют себя на то, что в будущем может что-то пойти не так, а потому человека нужно привязать к себе всевозможными способами.

«Поссоритесь и останешься ни с чем»;

«Ничего нельзя требовать от человека, с которым вы не в браке»;

«Без штампа в паспорте у вас не семья, а сожительство!»

Эти фразы можно услышать часто. Но так ли все плохо на самом деле? В действительности подобное положение учит человека быть более сильным, надеяться на себя и стремиться к самостоятельности. Жить так, чтобы ни от кого не зависеть, а в случае беды уметь самостоятельно справиться с трудностями — весьма полезные навыки!

Проверка отношений

Когда мы видим супружескую пару, мы не знаем, что удерживает их вместе — настоящая любовь или бюрократические условности. У тебя есть шанс проверить истинное отношение партнера. Если люди длительное время живут вместе, значит, им действительно хорошо друг с другом.

Вспомним известные слова Чарльза Буковски: «Люди обязаны друг другу верностью — даже если они не состоят в браке. В некотором смысле доверие должно быть еще сильнее именно потому, что не освящено законом». Главное — это чувства, отношения. Внешнее оформление не изменит сути, а документы не дадут гарантии верности и любви.

Ощущение свободы

В официальном браке одну из сторон может тяготить наличие обязательств. Такова сущность многих людей — даже испытывая сильные чувства к партнеру, они стремятся к свободе. Это ни хорошо, ни плохо, - нужно принять как данность. Сознательный отказ от узаконивания отношений позволяет таким людям оставаться самими собой, быть более искренними и не противоречить собственной сущности.

Нередко человек становится способным на подвиги только потому, что этих подвигов от него никто не ждет. Одна только фраза «ты должен» может вызвать у некоторых огромное сопротивление, страх и нежелание делать то, чего от него хотят.

Не придется разводиться

После прекращения отношений (особенно, если оно повлекло за собой множество негативных эмоций) встречи и разговоры с бывшим партнером — не самое приятное времяпрепровождение.

Развод — это дополнительные переживания, которые часто приводят к сильным стрессам и моральной усталости. Избежать всего этого можно лишь в том случае, если вы вовсе не будете узаконивать свой брак. Разойтись за пару дней, не встречаться с бывшим и жить с ощущением, что ты больше ничего никому не должна, — зачастую именно об этом мечтают те, чье расставание закончилось на печальной ноте.

Кроме того, если ты будешь иметь за плечами опыт развода, это может помешать построению отношений в будущем или вызвать осуждение со стороны окружающих — к подобным вещам, многие относятся предвзято.

Нет иллюзий — нет разочарования

Не регистрируя отношения, вы оба получаете возможность избежать «крушения» иллюзий. Зачастую после свадьбы люди начинают позволять себе больше: все недостатки становятся очевидными, отношения ухудшаются. Кем-то завладевает мысль о том, что теперь партнер уже никуда от него не денется, а некоторые вообще полностью переосмысливают происходящее и начинают тосковать по прежней жизни.

Брак меняет не только внешнюю сторону жизни — внутри человека также происходят серьезные изменения.

Некоторые люди думают, что станут счастливее, если узаконят отношения, они ждут исполнения своей мечты, однако нередко после похода в ЗАГС проблем становится только больше. Надежды и ожидания не оправдываются, и это, в свою очередь, приводит к разочарованию, претензиям и обидам. Тогда начинается поиск новой мечты, которая могла бы спасти от утомительной реальности и постоянного внутреннего напряжения.