13 вещей, которые тебе просто необходимы, если ты летишь отдыхать с маленьким ребенком

Коляска-автокресло

Если твой ребенок еще не весит 15 килограммов, ты имеешь право на предоставление специальной люльки (кроватки, в которой малыш будет спать). К сожалению, такая услуга есть не у всех авиакомпаний, но если присутствует, то советуем ей воспользоваться.

Можно купить и отдельное место рядом с тобой и установить туда автокресло, тогда стоимость будет равна примерно половине взрослого билета. Но комфорт, как ты понимаешь, всегда дороже. Для этой цели можно взять с собой коляску-автокресло, которое соответствует всем нормам безопасности даже в полете.

Компактная коляска

Самая удобная коляска для перелетов — это Yoyo Plus. Ее фишка в том, что она компактно складывается, и ее можно взять с собой на борт (этим преимуществом может похвастаться далеко не каждый детский транспорт). Существует две разновидности — для деток до шести месяцев и от шести месяцев до трех лет.

Удобная сумка для мамы

В путешествии тебе точно понадобится сумка с детской мелочевкой (ее еще называют «мамской сумкой»). В нее нужно положить вещи по списку ниже.

Подгузники

Незаменимая вещь, без которой невозможно представить жизнь современной мамы. На весь полет нужно примерно 8 штук.

Легкий конверт-одеяло

Удобная запасная одежда, а также одеяло на липучках — то, что должно быть у тебя под рукой всегда. Обращай внимание, что конверты бывают рассчитаны на разные температуры. Не допускай перегрева так же, как и охлаждения.

Пеленальный коврик

Конечно, переодевать малыша можно и на руках. Но с точки зрения гигиены и целостности твой одежды, с ковриком это делать лучше.

Детские салфетки с антибактериальным эффектом

Незаменимая вещь не только в полете, но и в обычной жизни. Они пригодятся, чтобы протирать рот, руки малыша, игрушки или соски, упавшие на пол, а также фрукты, которыми сама мама может полакомиться во время путешествия,

Новые игрушки

В дорогу нужно обязательно взять одну старую и любимую игрушку малыша, а еще парочку новых. Чтобы они не занимали много места, выбирай компактные, например, пальчиковые куклы.

Муслиновая пеленка

Еще один must have. Универсальная вещь, которую можно подложить под голову, укрыть ей или вытереть в случае необходимости.

Шапочка

Необязательно ее приобретать отдельно, но ты можешь захватить с собой, если такая уже есть в гардеробе малыша. Ее удобно натянуть на глаза ребенку, чтобы свет в кабине самолета не мешал спать.

Бутылочка

У маленьких деток часто закладывает ушки во время взлета и посадки. Чтобы этого не происходило, позаботься о том, чтобы малыш в этот момент ел или пил воду (то есть совершал сосательное движение).

Термальная вода

Воздух в салоне самолета сухой. Чтобы увлажнять кожу малыша и немного освежать ее, можно захватить с собой термальную воду и периодически опрыскивать лицо. Еще пригодится детский спрей с морской водой, чтобы смачивать слизистую носика.

Капли Баха