Как проявляет свою любовь твой мужчина: узнай по его знаку Зодиака

Знаки стихии Огня

Венера придает чувствам яркость и выразительность. Такой человек артистичен и способен заражать эмоциями других. Влюбившись, люди с огненной Венерой полностью отдаются чувству и не представляют себе, что у кого-то может быть по-другому.

Овен

Отличается самой быстрой эмоциональной реакцией, влюбляется с первого взгляда и сразу же демонстрирует свои чувства. Воспылав страстью, такой человек яростно добивается взаимности, при этом способен на самые романтические ухаживания. В браке он становится надежным защитником своей любви и семьи.

Лев

Влюбляется не так быстро, но более основательно. Чувства очень яркие, интенсивные, доходящие до бурной страсти. Предпочитает интересных партнеров, которыми можно гордиться. Нередко влюбляются в знаменитостей. Когда такой человек любит, вся его жизнь сосредоточена на этом чувстве.

Стрелец

Быстро загорается чувствами, любит ярких, престижных партнеров. Такой человек склонен идеализировать избранника, ищет с ним духовной близости. При этом для него очень важна эротическая сторона отношений. Если чувства затухают, расстается с бывшей любовью легче, чем обладатели Венеры в других огненных знаках.

Знаки стихии Земли

В знаках стихии земли Венера требует от отношений надежности. Кроме того, таким людям нравится, когда партнер придерживается классического стиля в одежде и прическе. Слишком яркий макияж или вызывающий наряд способны их только оттолкнуть.

Телец

Представитель знака наделен необыкновенной устойчивостью чувств. Такой человек отдается партнеру целиком и полностью. Он обладает естественной, здоровой чувственностью. Натура нежная, умеет выстроить теплые личные отношения, наполнить их особым шармом.

Дева

Отличается некоторой эмоциональной застенчивостью. Избегает сильных страстей и глубоких переживаний. Человек, родившийся под этим знаком, располагает к спокойным отношениям, построенным на взаимном уважении и общих интересах. Свою любовь к партнеру Дева выражает в постоянной поддержке и заботе.

Козерог

Может испытывать очень глубокие чувства. Он серьезен и предан любимому. Его сильная сторона — верность. Такой человек ищет солидного, надежного партнера, на которого всегда можно понадеяться и опереться. По натуре он однолюб, его чувства особенно ярко расцветают в длительных, прочных отношениях.

Знаки стихии Воздуха

Эти люди отличаются легкостью и подвижностью чувств. Они влюбчивы, но не терпят эмоционального надрыва. Обладателей воздушной Венеры привлекают люди спортивные, подвижные, следящие за современными модными тенденциями.

Близнецы

Легкая, подвижная и общительная натура. Наделен обаянием, умением соблазнять словами. Близнецы влюбчивы, легко откликаются на ухаживания, не прочь пофлиртовать. Легко разрывают отношения, если им становится скучно с партнером. Такие люди часто выглядят моложе своих лет.

Весы

Обладают исключительным чувством гармонии и равновесия. Тонко чувствуют партнера, тактичны в общении, умеют сглаживать любые острые углы. Венера в Весах наделяет ее обладателей внутренним и внешним изяществом, мягкостью, способностью найти компромисс в любой, даже самой сложной ситуации.

Водолей

Поборник свободы в любви. К длительным переживаниям представители знака не склонны. Если что-то не заладилось в отношениях, им проще уйти, чем выяснять, кто прав, кто виноват. Идеал отношений для них — дружба. По-настоящему полюбить они способны лишь того, кто сначала смог стать для них другом.

Знаки стихии Воды

Звезды делают этих людей очень чувствительным. Они любят попереживать и пострадать по самым разным поводам. Представители знаков предпочитают в женщинах романтичный стиль: шелковые блузки, платья нежных тонов и соблазнительные локоны.

Рак

Представители знака наделены нежностью и чувствительностью. Такой человек всем сердцем стремится к романтической любви, полному эмоциональному слиянию с любимым. Венера в Раке обожает выяснять отношения, в этот момент она ощущает всю полноту жизни. Предпочитает любовные романы и сентиментальные фильмы.

Скорпион

Награждает человека большой драматичностью чувств. В любви таких людей привлекают трудности. Им свойственны поиски идеального любовного союза. Неудовлетворенность в отношениях переживают болезненно, часто усложняют то, что можно разрешить довольно легко. Нередко бывают ревнивыми.

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