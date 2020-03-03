Тушеная курица с вином и овощами

Время приготовления - 2 ч
Ингредиенты
Мясо курица (ножки) - 4 штуки
Колбаски охотничьи копченые - 200 г
Лук репчатый - 1 штука
Чеснок - 8 зубчиков
Лимон (цедра) - 1 штука
Помидоры черри - 7 штук
Оливки маринованные - 1 стакан
Паприка сушеная - 1/2 чайной ложки
Перец черный свежемолотый - 1/2 чайной ложки
Вино белое сухое - 1/2 стакана
Тимьян - по вкусу
Лавровый лист - по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте в сковороде оливковое масло, выложите кусочки курицы и обжарьте с двух сторон до румяной корочки, отложите на тарелку.
Выложите в сковороду кружочки колбасы, нарезанную дольками луковицу, чеснок и обжарьте, пока лук не станет золотистым.
Влейте в сковороду сухое вино, перемешайте поджарку. Добавьте помидорки, оливки, тимьян, лавровый лист, кусочки обжаренной курицы и доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо на маленьком огне около часа, время от времени поливая кусочки курицы подливой. Подавайте с салатом из помидоров.