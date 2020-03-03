Тушеная курица с вином и овощами

Разогрейте в сковороде оливковое масло, выложите кусочки курицы и обжарьте с двух сторон до румяной корочки, отложите на тарелку.

Выложите в сковороду кружочки колбасы, нарезанную дольками луковицу, чеснок и обжарьте, пока лук не станет золотистым.

Влейте в сковороду сухое вино, перемешайте поджарку. Добавьте помидорки, оливки, тимьян, лавровый лист, кусочки обжаренной курицы и доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо на маленьком огне около часа, время от времени поливая кусочки курицы подливой. Подавайте с салатом из помидоров.