Вт, 3.03.2020

Тушеная курица с вином и овощами

Тушеная курица с овощами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Это блюдо отлично сочетается с рисом, картофелем и овощным салатом, пишет «Домашний Очаг».

Количество порций -  4

Время приготовления - 2 ч

Ингредиенты

Мясо курица (ножки) - 4 штуки

Колбаски охотничьи копченые - 200 г

Лук репчатый - 1 штука

Чеснок - 8 зубчиков

Лимон (цедра) - 1 штука

Помидоры черри - 7 штук

Оливки маринованные - 1 стакан

Паприка сушеная - 1/2 чайной ложки

Перец черный свежемолотый - 1/2 чайной ложки

Вино белое сухое - 1/2 стакана

Тимьян - по вкусу

Лавровый лист - по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте в сковороде оливковое масло, выложите кусочки курицы и обжарьте с двух сторон до румяной корочки, отложите на тарелку.

Выложите в сковороду кружочки колбасы, нарезанную дольками луковицу, чеснок и обжарьте, пока лук не станет золотистым.

Влейте в сковороду сухое вино, перемешайте поджарку. Добавьте помидорки, оливки, тимьян, лавровый лист, кусочки обжаренной курицы и доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо на маленьком огне около часа, время от времени поливая кусочки курицы подливой. Подавайте с салатом из помидоров.

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