«Вы в своем уме?»: Решетова резко высказалась о кормлении котов грудным молоком

24-летняя Анастасия Решетова устроила переполох среди поклонников. Возлюбленную Тимати осудили за кормление кошки из детской бутылочки, сообщает Cosmo.
Модель обожает кошек. В их с Тимати доме живут четыре кота: Хусейн, Салем, Багира и Джамал. Модель относится к питомцам как к детям и даже поит молоком из бутылочки.
Анастасия на прошлой неделе показала видео, как ее кошка Багира лакает молоко из бутылочки с соской. Многие поклонники решили, что Решетова дала домашнему питомцу свое грудное молоко. Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2014» удивилась, что такое кому-то пришло в голову.
«Как можно было подумать, что у кошки и у ребенка одна и та же бутылка? У котов своя посуда и свое коровье молоко. Вы в своем уме вообще допускать иное?» — высказалась модель в Instagram stories.
Когда возлюбленная Тимати ждала ребенка, некоторые фанаты советовали ей избавиться от котов, так как они якобы могут причинить вред малышу. Звезда не послушала их. Сейчас Анастасия часто показывает кадры, на которых видно, что ее четвероногие друзья дружелюбно относятся к новому члену семьи.