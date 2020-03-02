«Вы в своем уме?»: Решетова резко высказалась о кормлении котов грудным молоком

Модель обожает кошек. В их с Тимати доме живут четыре кота: Хусейн, Салем, Багира и Джамал. Модель относится к питомцам как к детям и даже поит молоком из бутылочки.

Анастасия на прошлой неделе показала видео, как ее кошка Багира лакает молоко из бутылочки с соской. Многие поклонники решили, что Решетова дала домашнему питомцу свое грудное молоко. Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2014» удивилась, что такое кому-то пришло в голову.

Анастасия кормит кошку из детской бутылочки «Как можно было подумать, что у кошки и у ребенка одна и та же бутылка? У котов своя посуда и свое коровье молоко. Вы в своем уме вообще допускать иное?» — высказалась модель в Instagram stories.

Анастасия Решетова ответила на критику