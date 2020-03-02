Семь смс, которые бесят мужчин

Так уж вышло, что виртуальное общение настолько плотно вошло в нашу жизнь, что им вполне можно было бы заметить обычное общение. И если в разговоре раздражение собеседника мы чувствуем сразу, то в переписке это не всегда понятно, а осадочек остается. И становится непонятно, почему мужчине не хочется с вами больше общаться ни виртуально, ни тет-а-тет.

Одиночный «привет» и пауза после него длиною в жизнь очень напрягает собеседника

Примерно так же, как «ку-ку» и «ау», которые вы шлете, когда не видите, что мужчина через секунду кинулся вам отвечать. И классическое «ты здесь?». Сами подумайте, где здесь — в виртуальной реальности? Если вы пишете мужчине по делу, переходите сразу к сути, чтобы зря не раздражать. И дайте человеку время, может, он занят и не может вам ответить сию минуту.

Следующая стадия — «куда пропал?» и «почему не отвечаешь?», остается добавить «я видела, ты был онлайн»

Во-первых, вы сразу ставите себя в положение просительницы и заодно принуждаете мужчину искать оправдания своему молчанию. Не стоит нарушать личное пространство человека даже в переписке и давить на своего собеседника. Это ни к чему хорошему не приведет.

Сообщения по одному слову — чисто женская черта, которая нереально раздражает любого мужчину

Ну что, вам трудно оформить мысль в одну фразу? Пишите, как взрослый человек, полноценными предложениями. Не меньше представителей сильного пола раздражают голосовые в ответ на обычные сообщения: не всегда есть возможность прослушать то, что там вы записали.

Слишком много эмодзи

Только женщина может написать предложение, не используя слов. Это, конечно, мило, но не всегда уместно. Человек не обязан 24/7 разгадывать ваши ребусы. Все хорошо в меру. Это касается также поздравительных открыток — люди шлют вам, вы любимому. Круговорот поздравлений в природе.

Бесконечные селфи

Интернет дает влюбленным массу возможностей, но это не значит, что их нужно использовать беспрерывно и тогда, когда вас об этом не просят. Оставьте место для недосказанности, интриги и игры, и вы увидите, как ваши отношения заиграют новыми красками.

Лидирующее место среди сообщений-раздражителей занимают фразы «нам надо поговорить», «ты меня любишь?» и «что-то не так?»

Все их можно объединить, потому что они в первую очередь демонстрируют неуверенность в себе, затем в партнере и в принципе в ваших отношениях. Первая фраза подразумевает начало какого-то неприятного разговора и вызывает желание слиться еще до его начала. Вторая и третья рискуют остаться вообще без ответа. «А что тут ответить?» — подумает кавалер. Написать сухое «да» в ответ на «Ты меня любишь» — так вы первая вынесете ему за это мозг. Или сообщение отправить, что у вас «не так».