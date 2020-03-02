«Малахов поцеловал в грудь и встал на колени»: Бледанс показала пикантное видео

Малахов собрал звездных друзей в московском ресторане, чтобы отпраздновать наступление весны. 1 марта выпало на Прощеное воскресенье — в этот день православные верующие просят у всех прощения. Телеведущий решил публично перед всеми извиниться. Он встал на колени перед своими гостями и попросил не держать зла, если кого-то обидел.

В этот вечер Малахов был щедр на эмоции. Андрей осыпал комплиментами Эвелину Бледанс, а затем поцеловал ее в грудь. Актриса сняла выходку друга на видео и показала поклонникам.

«Когда Андрей не только поцеловал в грудь, но и встал на колени. Видео с вчерашнего празднования первого дня весны» — написала секс-бомба в Instagram.