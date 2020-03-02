Антитренды весны-2020: пять моделей джинсов, которые уже не в моде

Джинсы скинни

Ушла эпоха… И нет, мы не преувеличиваем. Казалось, обтягивающие джинсы никогда не оставят своей позиции базового элемента одежды, но сейчас их не увидишь ни в новых коллекциях, ни на подиуме. Даже такое привычное сочетание как скинни с высокими сапогами уже кануло в Лету. Но не стоит расстраиваться, существуют стильные альтернативы — от вельветовых брюк до «бойфрендов», а вот скинни-джинсы мы скрепя сердце отправляем на полку антитрендов.

Рваные джинсы

Детка, ты любишь рваные джинсы… У-у-у, любовь зла, в этом сезоне придется отдать предпочтение другим вариантам. Больше коленки не будут мерзнуть в холода, а вариант супердраных джинсов не приснится в кошмарах. Сколько бабушек и мам вздохнут с облегчением, что больше не придется ничего зашивать!

Но не стоит паниковать раньше времени. Любителям винтажа остаются джинсы с потертостями и незначительными повреждениями. Носи с удовольствием и не мерзни!

Джинсы с декором

Трудно представить ситуацию, когда джинсы, расшитые бусинами или усыпанные стразами, смотрятся уместно. Декор перегружает образ ненужными деталями. Лучше меньше, да лучше. Но в нашем случае стоит выбрать максимально классический вариант прямого кроя. И сидеть в общественном транспорте удобнее, и образ будет выглядеть стильно.

Синтетические черные джинсы

При выборе любого элемента одежды стоит обращать внимание на материал. Кажется, что это незначительный фактор, но от него зависят и твое удобство, и долговечность вещи. Синтетические черные джинсы никогда не были в тренде, мы просто напоминаем, что стоит воздержаться от подобной покупки и ненужной траты денег, несмотря на обилие вариантов в масс-маркете.

Джинсы с джинсовым ремнем