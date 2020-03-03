Оптометрист: шести людям из десяти для улучшения зрения требуются очки или контактные линзы

«Плохое зрение, обусловленное особенностями глаза, которые можно скорректировать ношением очков или контактных линз, обычно не является заболеванием. Но в то же время некоторые глазные болезни также приводят к ухудшению зрения», — объяснила оптометрист Мерле Вяльяри из Instrumentarium Eesti. Она также добавила, что у более чем 60% взрослых в определенный момент возникнет необходимость в улучшении остроты зрения с помощью очков или контактных линз. Важно только понять, когда именно наступит этот момент.

Оптометрист порекомендовала проверять остроту зрения как минимум раз в два года, либо тогда, когда человек сам ощущает, что острота зрения изменилась.

В большинстве случаев каждый человек может сам оценить, изменилось ли у него зрение. Например, при просмотре телевизора обращайте внимание на то, приходится ли вам напрягать глаза или щуриться, чтобы увидеть субтитры, а также на то, насколько четко вы видите надписи на вывесках и знаках, гуляя по улице. Изменение остроты зрения также можно выявить по частым головным болям в конце дня или после работы, требующей интенсивной нагрузки на глаза.

Если глаза приходится щурить, чтобы четче рассмотреть находящиеся вдали объекты, либо если при взгляде на близко расположенные объекты глаза быстро устают или появляется головная боль, то речь может идти уже о проблеме со зрением. Однако ее можно легко решить, подобрав подходящие очки,

— пояснила Вяльяри.

По словам оптометриста, для улучшения зрения в первую очередь всегда нужно использовать очки. Контактные линзы — это удобное дополнительное решение, которое однако ни в коем случаем не может быть единственным способом коррекции зрения.

Как выбрать подходящие очки

Хотя выбор оправ сейчас очень широкий, и каждый обязательно найдет что-то, соответствующее своему характеру и стилю, оптометрист рекомендует не забывать об особенностях близорукости и дальнозоркости.

«При выборе оправы нужно прежде всего обращать внимание на расположение глаз — они должны находиться максимально близко к центру рамки оправы. Это обеспечит эстетически красивое расположение линз в оправе, а также наилучшую видимость без искажений», — пояснила Мерле Вяльяри.

Она также добавила, что подходящая форма, ширина и высота оправы зависят от типа и оптической силы подобранных для пациента линз.

«При близорукости линзы очков делают глаз зрительно меньше, поэтому в таком случае лучше выбрать оправу с меньшим диаметром. При дальнозоркости же следует наоборот выбирать более крупные оправы, так как оптические свойства линзы зрительно увеличивают глаз. В этом случае при выборе слишком маленькой оправы результат не всегда бывает оптимальным», — рассказала оптометрист. Она добавила, что свойства линзы также влияют на то, какая именно оправа лучше всего подойдет — из пластика или металла, винтовая или полуободковая оправа («на леске»).

Очки с мультифокальными (прогрессивными) линзами заменяют две или три пары разных очков

Молодым людям чаще всего требуются очки для дали, но с возрастом хрусталик глаза меняется, и тогда уже могут понадобиться очки, которые улучшают способность видеть вблизи. «Чтобы не жонглировать несколькими парами разных очков, лучше предпочесть мультифокальные очки или линзы, которые улучшают способность видеть как вдали, так и вблизи», — пояснила оптометрист.

При изготовлении мультифокальных очков в одной линзе объединяется сразу три функции, а также учитываются размеры глаза конкретного человека, чтобы обеспечить наилучшую видимость на любом расстоянии с плавным переходом между зонами коррекции.

«В мультифокальных линзах имеются зоны для дальнего, среднего и близкого расстояния (то есть верхняя, средняя и нижняя часть), оптическая сила которых отличается с учетом потребности хорошо видеть при различной удаленности объектов. Также в большинстве случаев линзы могут быть утонченными, что обеспечивает бо́льшую легкость и эстетичность расположения линз в оправе», — поясняет оптометрист.