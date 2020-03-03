КАКИЕ МИНИАТЮРНЫЕ НАРЯДЫ ⟩ Смотрите, какие стильные гости пришли на открытие выставки бальных платьев из коллекции Александра Васильева в Кейла-Йоа

С субботы, 29 февраля, в замке Фалль (Кейла-Йоа) открыта выставка «Приглашение на бал La Belle Époque, на которой представлено 50 исторических бальных платьев, множество аксессуаров, портретов и фотографий конца XIX – начала XX века из коллекции знаменитого европейского историка моды Александра Васильева

Этот период, начавшийся в 1871 году по завершении Франко-прусской войны и резко оборвавшийся с началом Первой мировой войны в 1914 году, вошел в историю культуры и моды под разными именами. В Германии, Латвии и Эстонии − под названием «Югенд», в России − как стиль «Модерн», в Италии − как стиль «Либерти», в Австрии и Литве – как «Сецессия», а вот Франции и Бельгии − как «Ар-Нуво» и Belle Époque (прекрасная эпоха, фр.).

Свое ностальгическое название этот период времени получил уже позже, среди ужасов и лишений Первой мировой войны, повлекшей за собой не только крах нескольких могущественных империй, но и ознаменовавшей конец прежнего уклада жизни «старой доброй Европы».

Выставка бальных платьев из коллекции Александра Васильева в замке Фалль ФОТО: Тийт Мытус

На выставке «Приглашение на бал La Belle Époque представлено более 50 бальных платьев и костюмов, более 200 аксессуаров – вееров, головных уборов, портбукетов, украшений, бальных книжек и туфель, а также портретов и фотографий той поры. Большая часть из них впервые предстанут перед глазами эстонского зрителя.

Последние десятилетия XIX века и первое десятилетие века XX характеризуют небывалая политическая стабильность в Европе, экономическое процветание, растущая урбанизация, расцвет науки и искусства, а также научно-технический прогресс.

Выставка бальных платьев из коллекции Александра Васильева в замке Фалль ФОТО: Тийт Мытус

Однако, невзирая на уже начавшееся в то время движение суфражисток, у большинства женщин ещ не было ни высшего образования, ни права голоса. Их жизнь и благополучие, за редким исключением, полностью зависело от супруга. Поэтому большинсто представительниц аристократии и зажиточной буржуазии посвящали свою жизнь семье, дому и светской жизни, самым ярким и неотъемлемым событием которой были балы.

Мода того времени формировалась в Париже. Знаменитые французские кутюрье предпочитали пастельные тона и струящиеся полупрозрачные ткани, такие как тюль и муслин, а также вышивку и кружева ручной работы. Многие из этих эфемерных творений поражают зрителей своей сохранностью, тонкостью ручной работы и незабываемым колоритом.

Представленные на выставке бесчисленные сумочки, шляпки и шляпные булавки, пряжки, бальные книжечки, флаконы духов, веера и другие, забытые теперь женские безделицы, украшавшие жизнь и радовавшие глаз, порадуют зрителя изяществом и тонкостью исполнения. Они наглядно рассказывают о влиянии стиля модерн (югенд, ар-нуво) на весь предметный и модный мир этого периода, создавший столько красоты на бытовом уровне.

Выставка бальных платьев из коллекции Александра Васильева в замке Фалль ФОТО: Тийт Мытус

Экспозиция выставки проиллюстрирована увеличенными фотографиями моды, портретной живописью, предметами мебели, другими изделиями, гармонично сочетающимися с одеждой того элегантного и стильного, но безвозвратно ушедшего, периода.