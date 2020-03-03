Молочные зубы у детей: особенности роста и смены

А есть дети, которые в этот непростой период страдают от повышения температуры, снижения аппетита, плохого сна, раздражительности. Они всё тянут в рот, сосут пальцы, грызут соску и плачут. Так же можно наблюдать обильное слюнотечение и набухание десен крохи. Подробнее об этом расскажет педиатр Ольга Власова.

Как помочь ребенку

Массируйте десны крохи в том месте, откуда готовится вылезти зубик. Для этих целей сейчас продаются специальные напальчники. Мама может надеть это пупырчатое приспособление на палец и поглаживающими движениями помассировать десны. Если такой штуки нет, то можно обойтись подручными средствами. Обмотайте пальчик марлей, смочите его в холодной кипяченой воде и сделайте массаж. Только помните, перед подобной процедурой необходимо тщательно вымыть руки с детским мылом.

Уделяйте больше внимания ребенку, обнимайте его, целуйте, дарите нежность.

Купите ребенку прорезыватели. Это яркие, красивые игрушки, о которые малыши могут "чесать" десны. Некоторые прорезыватели имеют внутри специальную жидкость и замораживаются в холодильнике. Прохладная игрушка немного остудит воспаленные десны и принесет облегчение.

Если малыш сильно капризничает и мучается, обратитесь за советом к педиатру. Он посоветует специальные таблетки, которые разработаны специально для малышей. Как правило, это растительные препараты.

Если зубы идут не так

Не стоит паниковать из-за легких задержек или из-за того, что зубки растут неровным рядом. Как правило, в результате жевания молочные зубы выстраиваются в единую линию. Но есть ситуации, которые должны вас насторожить родителей. В таких случаях следует обязательно показать ребенка детскому стоматологу: