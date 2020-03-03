Планирование беременности: шесть важных медицинских обследований

По данным разных исследований, детки, которых родители планировали, чаще развиты лучше своих ровесников. При чем как в умственном, так и в физическом плане. Потому что планирование беременности помогает своевременно выявить различные риски и минимизировать их,

– рассказывает гинеколог Марина Степнова.

Домашняя подготовка

Если вы готовы зачать малыша, то начните за 3 месяца, а лучше за полгода. Продумайте все до мелочей. Как будет с работой, как отреагируют старшие дети (если такие есть) и так далее.

Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте алкоголем и бросьте курить. Это касается обоих будущих родителей. Двигайтесь. Помните, что в идеале нужно проходить 8000 шагов в день. Не ездите на лифте, ходите по ступенькам. Гуляйте почаще, не валяйтесь на диване, особенно в хорошую погоду. Не ленитесь. Выходите в парк, в сквер, в лес. Старайтесь есть здоровую еду. Выбросьте сковородку, все блюда тушите, варите или запекайте в духовку. Старайтесь питаться разнообразно. Включите в рацион много овощей, зелени, рыбы, орехов, фруктов. Не ешьте копченых и жирных блюд.

Медицинское обследование

Планируя малыша, откажитесь от всех видов контрацепции. Первое, что вы должны сделать, найти грамотного гинеколога, которому будете доверять во всех вопросах. Было бы идеально, если врач вел беременность до победного конца.

Перед беременностью обязательно нужно сдать мазки из влагалища на различные инфекции, флору и дисбиоз. Обязательно также цитологическое исследование соскоба с шейки матки, анализ крови на заболевания, передающиеся половым путем, и УЗИ органов малого таза. Обоим родителям нужна сдать анализы крови (общий и биохимический), анализ на свертываемости крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Важным моментом является анализ иммунитета к токсоплазмозу, краснухе, цитомегаловируса, герпесу. Перед беременностью необходимо тщательно пролечить все зубы. Ведь, во-первых, кариес — постоянный источник инфекции в организме, которая может навредить будущему малышу. Во-вторых, зубы могут разболеться во время беременности, а использование анестезии при лечении крайне нежелательно! Также надо посетить кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и других специалистов, если у вас есть хронические заболевания. Врач может порекомендовать обследовать щитовидную железу, сделав УЗИ и сдав кровь на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

В идеале генетическую консультацию должна посетить каждая пара будущих родителей, но в обязательном порядке это должны сделать люди, имеющие в семье серьезные наследственные заболевания.

Важные советы

Не нервничайте, не конфликтуйте, а, наоборот, делайте то, что повышает настроение. Позитивный настрой очень важен и для мамы, и для будущего ребенка. Больше спите и отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь активным, но не травматичным спортом. Обязательно начните прием фолиевой кислоты, которая оказывает важнейшее влияние на зачатие и развитие плода.