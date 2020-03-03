Послеродовая депрессия: Ида Галич завидует фигуре Оксаны Самойловой

Где мой живот? Как он мог так быстро втянуться обратно? Я же не делаю ничего специального и особенного, даже бандаж пока что не ношу, ем все подряд. На второй-третий день после родов у меня еще был живот, как на месяце шестом, а потом резко начал исчезать. Так, к 10-му дню у меня и пресс сам по себе появиться может. Многие говорят, что после родов мальчика всегда так, и я начинаю в это верить,