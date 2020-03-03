Послеродовая депрессия: Ида Галич завидует фигуре Оксаны Самойловой

Ида Галич родила первенца 7 февраля, а 11 дней спустя Оксана Самойлова в четвертый раз стала мамой. Супруга Джигана невероятно быстро вернула былую стройность, что и продемонстрировала, надев бикини. Галич удручает, что она не может похвастаться такими достижениями, пишет Стархит.
29-летняя блогер не скрывает, что по-доброму завидует внешности Оксаны.
Эта женщина выглядит после родов так, какой я до беременности не была. Депрессия разыгралась на фоне успеха чужого тела. У меня все совсем не так. Но я не зря пришла в мир Instagram. Все, кто рожают, выглядят не как Оксана. И я в том числе. Поэтому, девочки, не комплексуем, не переживаем, смотрим на меня. У меня все, как у нормальной роженицы. Потихоньку все обратно скинем,
— призналась Ида в беседе с подписчиками.
Галич прилично прибавила в весе за беременность — более 20 килограммов, так как не отказывала себе во вредной еде. Опытная мама Самойлова старалась держать себя в руках в плане питания, поэтому ей не составило труда вернуть себе былой силуэт.
Где мой живот? Как он мог так быстро втянуться обратно? Я же не делаю ничего специального и особенного, даже бандаж пока что не ношу, ем все подряд. На второй-третий день после родов у меня еще был живот, как на месяце шестом, а потом резко начал исчезать. Так, к 10-му дню у меня и пресс сам по себе появиться может. Многие говорят, что после родов мальчика всегда так, и я начинаю в это верить,
— делилась 31-летняя Оксана.
Галич же предстоит большая работа над собой. По словам звезды Instagram, до комфортного веса ей осталось скинуть около 13 килограммов. А Оксана, чьи поклонники прозвали ее «ведьмой» за столь быстрое восстановление после кесарева сечения, вполне довольна своими формами, считая, что худеть дальше ей совсем не обязательно.