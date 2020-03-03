Семь полезных продуктов, которые нельзя есть по утрам

Не хотите проблем с пищеварением – не ешьте эти продукты натощак. Сегодня подобрали семь продуктов, которые нельзя есть по утрам.
Свежие овощи
Безусловно, свежие овощи полезны, но только не на пустой желудок. Все из-за наличия в их составе агрессивных кислот, которые при попадании просто разъедают стенки желудка. Постоянные овощные завтраки могут спровоцировать гастрит или язву.
Кофе
Чашка кофе по утрам – ежедневный ритуал многих. Но, к сожалению, эта привычка вредная. Дело в том, что кофеин стимулирует выделение желудочных соков, которые при отсутствии еды в желудке просто разрушают слизистую оболочку и нарушают пищеварение, а «в подарок» получите гастрит. Если добавляете в кофе молоко, не успокаивайте себя – камни в почках могут быть последствием такого кофепития. Побаловать себя утром кофе можно, но перед этим стоит хорошо позавтракать.
Специи
Специи раздражают пустой желудок и, как кофе, провоцируют выделение желудочного сока.
Свежевыжатые соки
Цитрусовые по утрам – тоже не лучшая идея, особенно – апельсиновый фреш. Количество сахара и кислоты, которое вы получаете утром вместе с фрешем, зашкаливает. Большое количество кислоты, когда попадает в желудок, нарушает кислотный баланс, вызывает изжогу и увеличивает вероятность болезней пищеварительной системы.
Пища, богатая углеводами
Сдоба, сладости и каши быстрого приготовления утром дают быстрый заряд энергии, но уже через час вы снова будете голодны. Кроме этого, простые углеводы провоцируют быстрое повышение уровня сахара и быстрое его падение. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время почувствуете резкое утомление и апатию.
Бананы
Бананы – природные конфеты, так как включают большое количество сахара. Полакомитесь – спровоцируете быстрый выброс инсулина и сахара. А высокое содержание магния создает дисбаланс с кальцием и замедляет работу сердца. Если вы фанат бананов, сочетайте их с природными жирами: арахисом, натуральными йогуртами и кашами. Они нейтрализуют действие сахара.
Холодная вода
Начинать день со стакана воды – едва ли не главное правило здорового питания. Вода запускает метаболизм и стимулирует процессы пищеварения, но только не холодная. Жидкости низкой температуры вызывают спазмы сосудов слизистой оболочки. Вода должна быть комнатной температуры или слегка подогретой. О газировке по утрам стоит вообще забыть.