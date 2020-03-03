Семь полезных продуктов, которые нельзя есть по утрам

Свежие овощи

Овощи, фото иллюстративное. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com

Безусловно, свежие овощи полезны, но только не на пустой желудок. Все из-за наличия в их составе агрессивных кислот, которые при попадании просто разъедают стенки желудка. Постоянные овощные завтраки могут спровоцировать гастрит или язву.

Кофе

Кофе. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Чашка кофе по утрам – ежедневный ритуал многих. Но, к сожалению, эта привычка вредная. Дело в том, что кофеин стимулирует выделение желудочных соков, которые при отсутствии еды в желудке просто разрушают слизистую оболочку и нарушают пищеварение, а «в подарок» получите гастрит. Если добавляете в кофе молоко, не успокаивайте себя – камни в почках могут быть последствием такого кофепития. Побаловать себя утром кофе можно, но перед этим стоит хорошо позавтракать.

Специи

Специи, фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Специи раздражают пустой желудок и, как кофе, провоцируют выделение желудочного сока.

Свежевыжатые соки

Сок, фото иллюстративное. ФОТО: Helin Loik / Naisteleht

Цитрусовые по утрам – тоже не лучшая идея, особенно – апельсиновый фреш. Количество сахара и кислоты, которое вы получаете утром вместе с фрешем, зашкаливает. Большое количество кислоты, когда попадает в желудок, нарушает кислотный баланс, вызывает изжогу и увеличивает вероятность болезней пищеварительной системы.

Пища, богатая углеводами

Хлеб, фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Сдоба, сладости и каши быстрого приготовления утром дают быстрый заряд энергии, но уже через час вы снова будете голодны. Кроме этого, простые углеводы провоцируют быстрое повышение уровня сахара и быстрое его падение. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время почувствуете резкое утомление и апатию.

Бананы

Бананы, фото иллюстративное. ФОТО: SWNS / SWNS

Бананы – природные конфеты, так как включают большое количество сахара. Полакомитесь – спровоцируете быстрый выброс инсулина и сахара. А высокое содержание магния создает дисбаланс с кальцием и замедляет работу сердца. Если вы фанат бананов, сочетайте их с природными жирами: арахисом, натуральными йогуртами и кашами. Они нейтрализуют действие сахара.

Холодная вода

Вода, фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock