Выиграйте шикарный шелковый подарок к 8 Марта от Krasotka.ee!

Дорогие читатели Krasotka.ee, хотите выиграть шикарный подарок к 8 Марта? Комплект от эстонской компании Silk Luxury включает в себя: наволочку и аксессуар для волос из 100% шелка. А вы знали, что шелк – это не просто роскошный и красивый материал, но и незаменимый в борьбе с признаками старения кожи и за сохранение красоты волос?
Создательница бренда Silk Luxury – Сузанна Ээрик, парикмахер с большим опытом и стажем. Многие годы поисков и проб привели ее к пониманию, что шелк – прекрасный гипоаллергенный материал, который не только замечательно регулирует температуру, но и благодаря содержащимся в нем протеинам помогает сохранять кожу и волосы молодыми. Более того, если у вас наращенные волосы или ресницы – шелковое постельное белье будет эффективным помощником в сохранении их первозданной красоты.
Все товары Silk Luxury изготовлены из 100% шелка марки "Малберри" (Mulberry) - это самый дорогой и одновременно самый качественный вид шелка. Этот материал не требует слишком сложного ухода и очень долговечен.
Хотите порадовать себя или подругу по случаю 8 Марта? Участвуйте в нашем розыгрыше!
Итоги розыгрыша – 9 марта.
NB! Победитель розыгрыша должен будет забрать свой приз в редакции Krasotka.ee в Таллинне по адресу Tartu mnt 80.