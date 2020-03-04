Выиграйте шикарный шелковый подарок к 8 Марта от Krasotka.ee!

Создательница бренда Silk Luxury – Сузанна Ээрик, парикмахер с большим опытом и стажем. Многие годы поисков и проб привели ее к пониманию, что шелк – прекрасный гипоаллергенный материал, который не только замечательно регулирует температуру, но и благодаря содержащимся в нем протеинам помогает сохранять кожу и волосы молодыми. Более того, если у вас наращенные волосы или ресницы – шелковое постельное белье будет эффективным помощником в сохранении их первозданной красоты.