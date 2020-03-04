Воеводина рассказала, на кого похож ее сын от брака с экс-королем Малайзии

Размещенную публикацию Оксана Воеводина сопроводила текстом, в котором порассуждала о том, на кого Леон больше похож. По словам модели, существует народное поверье: первый сын похож внешне и характером на мать, а первая дочь — на отца. Оксана Воеводина утверждает, что поверье подтверждается в ее собственной семье. Модель заявила, что действительно была похожа на папу, а ее брат — на маму. «Причем сходство проявляется не только во внешности, но и в чертах характера, привычках и темпераменте. Когда-нибудь я поделюсь с вами своими детскими фото до года — я все больше вижу нашу с сыном схожесть. А по характеру — могу сказать, что, со слов моей мамы, Леон - точная копия меня в детстве», — поведала знаменитость.