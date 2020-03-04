Почему мужчинам нравятся длинные волосы у женщин

Стоит отметить, что взгляд мужчин часто останавливается на обладательницах длинных волос. Внушительная шевелюра является признаком женственности и здоровья. Многие эзотерики и энерготерапевты утверждают, что именно в волосах заключена сексуальность девушки. По их длине можно сказать, насколько она действительно исполняет истинно женскую роль. В современном мире есть такие дамы, которые хотят заткнуть мужчин за пояс и показать независимость. Они внутренне становятся циничными, энергетически жесткими и решаются на короткую стрижку.

В первую очередь, женщина должна уметь расслабляться, потому что это ее истинное природное состояние. Также должна быть готова к принятию любых ситуаций и сглаживанию острых углов. Ее задача — исцелять близких. В этом и есть внутренняя сила.

Поэтому распущенные волосы буквально манят мужчин, так как женщина начинает купаться в своем мироощущении свободы, становится податливее и доверчивее к миру. Они доставляют огромное удовольствие при тактильном контакте. К тому же, им нравится смотреть на то, как избранница за ними ухаживает, бережно расчесывает. Но стоит ей собрать волосы в пучок, так сразу же она меняется во взгляде, походке, голосе. Становится резче и скрытнее. Наверняка многие замечали, что в разных культурах замужние женщины должны носить платки. Это делается для того, чтобы их сексуальность была скрыта от посторонних глаз.