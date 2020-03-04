15 вещей, без которых невозможно представить ваш гардероб

Признанный факт: есть вещи в гардеробе, которые остаются неизменными. Они хорошо выглядят и дополняют ваши образы из года в год. Каждый сезон люди покупают одежду и аксессуары (крокодиловые сумки, леопардовые пальто), но классика есть классика, и она никогда не надоедает, пишет wday.ru.

Эти вещи не только хорошо сочетаются с любыми новинками из мира моды, но и дают возможность не переживать о том, что вам будет нечего надеть с утра. Проще говоря, они являются базовой составляющей идеального гардероба. Возможно, вы понимаете, о чем именно идет речь: джинсы, которые вы носите постоянно, кожаная куртка, черные туфли на каблуке для важных встреч. Если вы хотите сменить образ или просто обновить гардероб, обратите внимание на эти 15 вещей.

1. Идеальная белая футболка

Вы можете надеть ее под платье или просто сочетать с классическими джинсами. Белая футболка с круглым вырезом — отправная точка вашего пути.

2. Свитер с круглым вырезом

Ухаживать за кашемировым свитером нелегко (совет: всегда стирайте его вручную, а лишнюю воду промокайте полотенцем). Однако свитер всегда выглядит безупречно, даже если носить его с простыми джинсами. Он подойдет и для холодной летней ночи, и для зимы.

3. Зауженные джинсы

Узкие джинсы все еще остаются популярными, вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Попробуйте надеть их с блузкой и каблуками.

4. Черные туфли-лодочки

Если говорить об обуви, то черные лодочки, наверное, можно назвать самым надежным и универсальным вариантом. Туфли на миниатюрном каблуке с открытой пяткой выглядят просто потрясающе, но вы можете отдать предпочтение и классике.

5. Яркая сумка через плечо

Она будет вашей самой забавной сумкой, но именно такая вещь дополнит любой наряд. Берите ее на работу или на вечеринку, потому что она идеально подойдет для любых событий.

6. Белая рубашка

Всегда правильный выбор. С белой рубашкой невозможно ошибиться.

7. Юбка-карандаш

В юбке-карандаш хорошо то, что она подходит не только для офиса, но и для отдыха. Она потрясающе смотрится с шелковой майкой на бретелях или футболкой.

8. Кожаная куртка

Конечно, кожаная куртка отлично сочетается с джинсами, но не забывайте, что ее можно носить и с платьями.

9. Классические часы

Не являетесь поклонницей ювелирных изделий, но хотите дополнить ваш наряд интересным аксессуаром? Обратите внимание на классические золотые часы, которые всегда будут в тренде.

10. Платье с запахом

Эта модель выдержала испытание временем. Более того, платье с запахом — это универсальный летний силуэт.

11. Элегантные лодочки на плоской подошве

Не стоит думать, что хорошо выглядеть могут только каблуки. Классическая пара лодочек на плоской подошве выглядит не хуже. Они прослужат вам много лет и станут разумной инвестицией.

12. Черепаховые солнцезащитные очки

Мода на те или иные солнцезащитные очки приходит и уходит, но одна вещь остается неизменной — это черепаховая оправа солнцезащитных очков.

13. Ботильоны

Сейчас найти подходящие ботильоны довольно просто: они могут быть классическими, в ковбойском стиле или суперминималистичными.

14. Строгие брюки

Строгие брюки не обязательно должны быть черными. Вы можете подобрать любой цвет, который вам нравится.

15. Тренч