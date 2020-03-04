СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! ⟩ Грандиозное модное мероприятие пройдет 7 марта в Nautica Keskus

Гостей ожидает насыщенная и увлекательная программа: приветствие от ведущих и знакомство с участниками, музыкальные треки от самого симпатичного диджея Эстонии RUFINA RA, модный показ ANGelNG (можно будет увидеть две фееричные коллекции - LOVE и КOTЭ'), яркие танцевальные и музыкальные выступления, демонстрация стильной коллекции одежды детской студии дизайна Tondiraba Huvikool. Спектрум. И, конечно же, изюминкой этого веселого и красочного мероприятия будет конкурс «Лучшая модель ANGelNG»!