Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь

Диетологи рассказали, как можно утолить голод ночью и не навредить здоровью. Специалисты перечислили ряд продуктов, которые легко усваиваются организмом. Удивительно, но некоторые блюда не только не мешают, но и, наоборот, способствуют хорошему сну. При этом врачи подчеркивают, что ночная порция не должна превышать 200 калорий.

По словам диетологов, ночной перекус может состоять из салата с авокадо и яйцом, богатого белком, или салата с лососем и овощами, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того? для позднего ужина отлично подходят хумус с сырыми овощами, сладкий картофель. Допустимы даже некоторые сладости. Например, банановое пюре с семечками тыквы или вишневый тарт с семенами чиа. Также можно съесть немного фисташек или киви, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что перечисленные продукты улучшают сон благодаря веществам триптофану и мелатонину, которые в них содержатся.