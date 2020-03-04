Анна Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов

37-летняя Анна Седокова начала борьбу с лишним весом. Певица решила похудеть к майским праздникам, рассказывает Cosmo.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала о результатах своей диеты. Звезда сообщила, что за две недели ей удалось сбросить три с половиной килограмма. «Мой вес упал с 68 до 64,5», — заявила Анна.
По словам артистки, она отказалась от молока, яиц и алкоголя. Седокова отметила, что молочные продукты входят в топ-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше.
Седокова добавила, что в одном стакане магазинного молока содержатся гормоны и химические вещества, которые могут нарушить гормональный баланс. Анна уверяет, что отказ от «молочки» поможет улучшить состояние кожи, сделать ее чистой и сияющей. Певица призналась, что уже видит результаты на своем примере.
Многие фанаты поддержали звезду. Однако не все пользователи готовы вслед за Анной отказаться от молочных продуктов.