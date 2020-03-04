С мармеладом, картофелем и изюмом: семь лучших рецептов сырников из творога в духовке

«Лиза» собрала лучшие пошаговые рецепты и рассказывает, как приготовить вкусные сырники в духовке.

1. С яблочной начинкой

Ингредиенты

Творог 9% – 500 г

Соль – 1 ст л

Сахар – 4 ст л

Яйцо – 1 шт

Мука – 4 ст л

Яблоки (или другие фрукты) – 4-5 шт

Корица – по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость положить творог, добавить яйцо, соль, сахар. Все ингредиенты хорошо перемешать (не обязательно добиваться однородной консистенции и избавляться от комочков).

Медленно всыпать муку. Ее может потребоваться больше или меньше, чем указано – все зависит от жирности молочного продукта.

Яблоки помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками, присыпать корицей , смешать с творожной массой.

Противень застелить бумагой для выпечки, немного смазать растительным маслом. Заранее нужно приготовить простую воду, чтобы было легче делать творожники.

Приступаем к лепке: намочить руки в воде, столовой ложкой набрать творожную массу, сделать шар и немного похлопать по нему – так проделать с каждым сырником.

Разогреть духовку, выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут. Если выпечка сразу не стала золотистой, то нужно перевернуть и отправить еще на 10 минут.

Блюдо можно посыпать сахарной пудрой, подавать на стол со сметаной или любым вареньем.

2. Пышные сырники

Ингредиенты

Творог – 200 г

Сахар – 2-3 ст л

Сметана – 150 г

Яйцо – 2 шт

Манная крупа – 3 ст л

Сливочное масло – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч л

Ванилин – по вкусу

Соль – 1/3 ч л

Приготовление

Подойдет творог любой жирности. Положить его в миску, измельчить вилкой.

Сливочное масло растопить в микроволновке или на слабом огне в кастрюле.

В отдельную емкость добавить сахар, ванилин, манку, разрыхлитель, соль. Все перемешать.

В молочный продукт разбить яйца, добавить остывшее растопленное масло, сметану, а также сухую сахарную смесь. Тщательно помешать. Оставить на 5-10 минут, чтобы манная крупа набухла.

Формочки для выпечки маффинов смазать растительным маслом, влить творожное тесто.

Разогреть духовку, выпекать при 180 градусах 20-30 минут.

Можно также приготовить сметанный соус: 2 столовые ложки сметаны смешать с сахарной пудрой.

3. Диетические сырники

Блюдо отлично подойдет худеющим: КБЖУ – 146/16/5/8.

Ингредиенты

Творог 5% – 350 г

Яйцо -1 шт

Заменитель сахара (эритрит) – 1 ст л

Кукурузная мука – 3 ст л

Приготовление

Молочный продукт лучше брать рассыпчатый или в брикетах. Высыпать в миску, добавить яйцо и сахарозаменитель . Перемешать вилкой или блендером, чтобы масса была однородной.

Всыпать кукурузную муку. Можно использовать овсяную, цельнозерновую, рисовую муку.

Противень застелить пергаментной бумагой, слепить творожники.

Духовку разогреть до 180 градусов, печь 10-15 минут. Чтобы выпечка подрумянилась и с обратной стороны, нужно их перевернуть и еще 10 минут печь.

Готовое блюдо можно полить растопленным черным шоколадом и украсить свежей малиной, чтобы оно получилось, как на фото.

4. Сырники «По-Ивлевски»

Известный кулинар и ведущий шоу «На ножах» на телеканале «Пятница!» Константин Ивлев пошагово рассказывает, как приготовить особые вкусные сырники.