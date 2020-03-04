С мармеладом, картофелем и изюмом: семь лучших рецептов сырников из творога в духовке

Сырники - старинное русское блюдо, которое встречается и в некоторых других национальных кухнях. Они имеют круглую форму в честь почитаемого бога солнца Ярилы, а такое название - потому что раньше на Руси творог и другие кисломолочные продукты называли сыром.
«Лиза» собрала лучшие пошаговые рецепты и рассказывает, как приготовить вкусные сырники в духовке.
Ингредиенты
Творог 9% – 500 г
Соль – 1 ст л
Сахар – 4 ст л
Яйцо – 1 шт
Мука – 4 ст л
Яблоки (или другие фрукты) – 4-5 шт
Корица – по вкусу
Приготовление
В глубокую емкость положить творог, добавить яйцо, соль, сахар. Все ингредиенты хорошо перемешать (не обязательно добиваться однородной консистенции и избавляться от комочков).
Медленно всыпать муку. Ее может потребоваться больше или меньше, чем указано – все зависит от жирности молочного продукта.
Яблоки помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками, присыпать корицей , смешать с творожной массой.
Противень застелить бумагой для выпечки, немного смазать растительным маслом. Заранее нужно приготовить простую воду, чтобы было легче делать творожники.
Приступаем к лепке: намочить руки в воде, столовой ложкой набрать творожную массу, сделать шар и немного похлопать по нему – так проделать с каждым сырником.
Разогреть духовку, выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут. Если выпечка сразу не стала золотистой, то нужно перевернуть и отправить еще на 10 минут.
Блюдо можно посыпать сахарной пудрой, подавать на стол со сметаной или любым вареньем.
2. Пышные сырники
Ингредиенты
Творог – 200 г
Сахар – 2-3 ст л
Сметана – 150 г
Яйцо – 2 шт
Манная крупа – 3 ст л
Сливочное масло – 30 г
Разрыхлитель – 1 ч л
Ванилин – по вкусу
Соль – 1/3 ч л
Приготовление
Подойдет творог любой жирности. Положить его в миску, измельчить вилкой.
Сливочное масло растопить в микроволновке или на слабом огне в кастрюле.
В отдельную емкость добавить сахар, ванилин, манку, разрыхлитель, соль. Все перемешать.
В молочный продукт разбить яйца, добавить остывшее растопленное масло, сметану, а также сухую сахарную смесь. Тщательно помешать. Оставить на 5-10 минут, чтобы манная крупа набухла.
Формочки для выпечки маффинов смазать растительным маслом, влить творожное тесто.
Разогреть духовку, выпекать при 180 градусах 20-30 минут.
Можно также приготовить сметанный соус: 2 столовые ложки сметаны смешать с сахарной пудрой.
3. Диетические сырники
Блюдо отлично подойдет худеющим: КБЖУ – 146/16/5/8.
Ингредиенты
Творог 5% – 350 г
Яйцо -1 шт
Заменитель сахара (эритрит) – 1 ст л
Кукурузная мука – 3 ст л
Приготовление
Молочный продукт лучше брать рассыпчатый или в брикетах. Высыпать в миску, добавить яйцо и сахарозаменитель . Перемешать вилкой или блендером, чтобы масса была однородной.
Всыпать кукурузную муку. Можно использовать овсяную, цельнозерновую, рисовую муку.
Противень застелить пергаментной бумагой, слепить творожники.
Духовку разогреть до 180 градусов, печь 10-15 минут. Чтобы выпечка подрумянилась и с обратной стороны, нужно их перевернуть и еще 10 минут печь.
Готовое блюдо можно полить растопленным черным шоколадом и украсить свежей малиной, чтобы оно получилось, как на фото.
4. Сырники «По-Ивлевски»
Известный кулинар и ведущий шоу «На ножах» на телеканале «Пятница!» Константин Ивлев пошагово рассказывает, как приготовить особые вкусные сырники.
Ингредиенты
Творог 9% - 400 г
Лимонные дольки (мармелад) – 60 г
Растительное масло – 60 мл
Мука – 200 г
Яйцо – 1 шт
Соль, сахар – по вкусу
Приготовление
В миску высыпать творог, разбить одно яйцо, добавить сахар. Будь внимательна, его не нужно сыпать слишком много, так как будет сладкая начинка. Также немного посоли, перемешай.
Чтобы масса была нежной и без комочков, творожную смесь нужно пропустить через сито.
Мармеладные дольки мелко порезать кубиками. На стол высыпать немного муки, массу из миски взять в руки, сделать шарики и «формовать». Муку не добавлять, а панировать в ней творог. Каждый шарик обкатать в муке, а с помощью широкого ножа сделать нужную и красивую форму.
Сырники поджарить на сковородке с двух сторон, а потом отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5 минут.
Лайфхак: блюдо не обязательно зажаривать, оно должны быть нежным и воздушным.
5. Бабушкин рецепт
Ингредиенты
Творог – 500 г
Яйцо – 1 шт
Сахар – 50 г
Соль – 1\2
Ванилин – по вкусу
Мука – 55 г
Сливочное масло – 10-15 г
Приготовление
В глубокую емкость положить творог, размять вилкой. Добавить яйцо, сахар, соль. При желании можно положить ванилин.
Всыпать муку, все перемешать. Из полученного теста «формуем» шарики.
Разогреть сковородку, растопить сливочное масло. Поджарить творожники на сковородке, а затем запекать 10 минут в духовке (при 180 градусах).
6. Необычный рецепт с творогом и картофелем
Ингредиенты
Картофель – 2 шт
Яйцо – 1 шт
Творог в брикете – 200-300 г
Мука – 5 ст л
Соль – по вкусу
Приготовление
Творог смешать с яйцом, взбить в блендере.
Картофель очистить и нарезать на средние кубики. Отварить до полной готовности, сделать пюре. Добавить творожную смесь, муку, посолить.
Панировать шарики в муке, придавая им нужную форму.
Подрумянить на сковородке, затем довести до готовности в духовке.
7. Творожники с изюмом
Ингредиенты
Творог – 400 г
Соль, сахар – по вкусу
Манная крупа – 100 г
Цедра лимона – по вкусу
Изюм – 50 г
Мука – 30-40 г
Сливочное масло – 10 г
Приготовление
Творог отжать, чтобы сыворотка стекла. Размять вилкой или специальной лопаткой. Посолить, добавить сахар, яйцо, манную крупу.
Тщательно мешать в течение 5 минут. Накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут, чтобы манка немного разбухла.
Заранее замочить изюм, добавить его к смеси, а также лимон или ванилин.
На доску или на стол высыпать немного муки, в которой нужно панировать творожники. Придай форму широким ножом или лопаткой.
Разогреть сковородку, растопить сливочное масло. Обжарить до легкого румянца, затем переложить в форму для выпечки. Сверху накрыть фольгой, запекать при 180 градусах 10-15 минут.
Приятного аппетита!