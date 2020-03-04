Как привязать к себе мужчину: три психологических приема, которые точно сработают

Это способность быть со своей второй половинкой в эмоционально близких отношениях, возможность рассказывать о своих чувствах, переживаниях, открываться и быть принятым, находиться в состоянии эмпатии, проявлять любовь и сопереживание. Это связь людей на уровне сердца, доверие.

Задай себе вопрос — могу ли я довериться и доверять?

Твой любимый непременно оценит, если ты будешь перед ним открыта и честна. Мужчинам нужна женская эмоциональность, важно лишь выражать ее с умом. Маленькая ремарка. Не путай открытость с распахнутостью. Это не одно и тоже. Между вами должны быть психологические границы, иначе существует опасность, что со временем сексуальный интерес пропадет. Не нужно раскрывать партнеру все карты сразу. Будь для своего мужчины той женщиной, которую всегда хочется узнавать. Ты должна оставаться для него непрочитанной книгой, чуть-чуть неразгаданной, чуть-чуть недосягаемой. И тогда вопрос, как привязать мужчину к себе навсегда, отпадет сам собой.

Обычно мужчины не очень любят раскрываться в своих чувствах, потому что боятся казаться слабыми и уязвимыми. Но ты можешь научить его своим примером. Просто скажи, что за счет интимности ваша сексуальная жизнь улучшится. Такой психологический прием работает безотказно.

Твой партнер никогда не посмотрит «налево», если будет знать, что может положиться на тебя. Настоящая любовь основывается на принятии. Ты не стремишься переделать своего мужчину и искренне любишь его таким, какой он есть — со всеми достоинствами и недостатками. Ведь идеальных людей в природе не существует.

Никогда не игнорируй своего близкого человека. Психологи считают, что такое поведение может на корню уничтожить любые отношения.

Однако небольшое отдаление между партнерами может пойти им на пользу. Помнишь про границы? Нельзя сливаться друг с другом. Отношения подобны танцу: то приближаемся, то отдаляемся, привлекая партнера, притягивая его внимание к себе. Такая игра придает отношениям перчинку. Главное, не заигрываться и всегда оставаться чутким к чувствам партнера. Не уходить в игнор.

Мужчина будет нуждаться в тебе эмоционально, если ты станешь для него музой, верным другом и помощницей. Восхищайся своим любимым. Чаще говори о том, как им гордишься, и тогда он даже и не подумает уйти от тебя к другой женщине.

Не нужно страстно доказывать свою правду. Хочешь, чтобы было по-твоему? Учись договариваться и искать компромиссы. Не критикуй его. Твоему партнеру важно знать, что ты всегда на его стороне, в любой ситуации поддержишь и поймешь. Не критикуй, а проси.

Используй близость в своих целях