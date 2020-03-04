Как привязать к себе мужчину: три психологических приема, которые точно сработают

Эти «волшебные» методы помогут тебе наладить отношения и превратить их в настоящую сказку, уверяет «Лиза».
Как часто бывает: встречаешься с мужчиной, влюбляешься, замуж выходишь. А потом что-то идет не так. Чувства остывают, отношения сходят на нет. Вы живете, как соседи. Вроде и вместе, но как чужие люди.
Тут нужна мудрость и сноровка. Еще бабушки говорили: насильно мил не будешь. На чем же держится настоящая любовь? Как привязать к себе мужчину энергетически и какие психологические приемы позволят тебе сохранить отношения с любимым мужчиной на долгие годы? Давай разбираться.
Представь себе треугольник. Каждая сторона — важная сфера отношений. Ответственность, интимность и сексуальность. Для того, чтобы отношения существовали долго, партнеров должны связывать хотя бы два элемента.
Бери ответственность на себя
Это некие обязательства, которые вы даете друг другу. Это ваша безопасность. Гарантия того, что вы останетесь вместе, несмотря ни на что. Твой партнер должен быть уверен, что ты будешь рядом с ним «в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии».
Если ты хочешь всю жизнь прожить с любимым человеком, то в отношения нужно вкладываться, деля ответственность за все происходящее пополам.
Прими его таким, какой он есть
Задай себе вопрос — могу ли я довериться и доверять?
Твой любимый непременно оценит, если ты будешь перед ним открыта и честна. Мужчинам нужна женская эмоциональность, важно лишь выражать ее с умом. Маленькая ремарка. Не путай открытость с распахнутостью. Это не одно и тоже. Между вами должны быть психологические границы, иначе существует опасность, что со временем сексуальный интерес пропадет. Не нужно раскрывать партнеру все карты сразу. Будь для своего мужчины той женщиной, которую всегда хочется узнавать. Ты должна оставаться для него непрочитанной книгой, чуть-чуть неразгаданной, чуть-чуть недосягаемой. И тогда вопрос, как привязать мужчину к себе навсегда, отпадет сам собой.
Обычно мужчины не очень любят раскрываться в своих чувствах, потому что боятся казаться слабыми и уязвимыми. Но ты можешь научить его своим примером. Просто скажи, что за счет интимности ваша сексуальная жизнь улучшится. Такой психологический прием работает безотказно.
Твой партнер никогда не посмотрит «налево», если будет знать, что может положиться на тебя. Настоящая любовь основывается на принятии. Ты не стремишься переделать своего мужчину и искренне любишь его таким, какой он есть — со всеми достоинствами и недостатками. Ведь идеальных людей в природе не существует.
Никогда не игнорируй своего близкого человека. Психологи считают, что такое поведение может на корню уничтожить любые отношения.
Однако небольшое отдаление между партнерами может пойти им на пользу. Помнишь про границы? Нельзя сливаться друг с другом. Отношения подобны танцу: то приближаемся, то отдаляемся, привлекая партнера, притягивая его внимание к себе. Такая игра придает отношениям перчинку. Главное, не заигрываться и всегда оставаться чутким к чувствам партнера. Не уходить в игнор.
Мужчина будет нуждаться в тебе эмоционально, если ты станешь для него музой, верным другом и помощницей. Восхищайся своим любимым. Чаще говори о том, как им гордишься, и тогда он даже и не подумает уйти от тебя к другой женщине.
Не нужно страстно доказывать свою правду. Хочешь, чтобы было по-твоему? Учись договариваться и искать компромиссы. Не критикуй его. Твоему партнеру важно знать, что ты всегда на его стороне, в любой ситуации поддержишь и поймешь. Не критикуй, а проси.
Используй близость в своих целях
Это биологическая составляющая. Страсть. Она может быть яркой в самом начале отношений, но со временем понемногу угасает. Если ты хочешь знать, как привязать мужчину сексом на долгие годы, важно следовать нескольким правилам.
Никогда не рассказывай партнеру о своих гинекологических проблемах. Это может убить страсть между вами. Больная женщина не может привлекать. Постель становится как бы опасной. Конечно, это происходит бессознательно. Мужчина может чувствовать любовь, но биологические процессы все равно будут превалировать.
Для сохранения страсти в сексуальных отношениях, психологи советуют женщинам периодически демонстрировать своему мужчине подчинение, то есть позволять ему проявлять в постели агрессию. Конечно же, в пределах разумного. В такие моменты ты как настоящая самка даешь ему возможность самоутвердиться. Но при этом всегда вправе сказать «нет», если какое-то действие с его стороны тебе неприятно или причиняет боль.
Какими бы теплыми и близкими ни были твои отношения с любимым, учись соблюдать границы. Придерживайся золотой середины. Ведь если рамки стираются, то вы становитесь друг для друга будто брат и сестра. Гормон окситоцин, который вырабатывается при данной форме связи, подавляет сексуальное возбуждение. Таким образом, излишняя распахнутость только навредит вашей интимной жизни.
Поддерживай влечение партнера к себе с помощью сексуальных кодов поведения. Мужчина должен видеть в тебе плодоносящую самку. Это биология. И гормоны. Ты должна демонстрировать, что у тебя много прогестерона (гормона, отвечающего за успешную репродуктивную деятельность женщины) и эстрогена (женского гормона здоровья).
Прогестерон — это блеск в глазах, живая энергия, хорошее настроение (отсутствует озлобленность). Эстроген — это длинные, здоровые волосы (объемные, не седые, слегка вьющиеся), ровная, налитая, упругая, розовая кожа. Отрицательно же на твое либидо влияют: недостаток ночного сна, стрессы, различные гормональные заболевания, лишний вес.
Помни, любят тех, кто любит себя! Ищи для себя источники радости (хобби, увлечения) и вдохновения, чаще улыбайся, проявляй заботу о себе. Женщина, излучающая здоровье, любовь и притягательность, всегда выглядит сексуально и соблазнительно. Такую обольстительницу мужчина никогда не отпустит ни из своего сердца, ни из жизни. И даже во время расставания будет думать только о ней.
Как привязать к себе мужчину на расстояни
Если твой спутник жизни собирается в командировку, используй этот простой способ, и он вряд ли посмотрит в сторону другой женщины, даже находясь вдалеке от тебя. Называется он визуальный «якорь».
Когда будешь собирать любимого в дорогу, положи ему с собой сувенир, с которым связан какой-то эпизод из вашей истории любви — это может быть ручка, которой вы писали друг другу любовные записки, брелок в виде сердца, купленный во время вашей романтической поездки, или шелковый шарфик с запахом твоих духов. Можешь вложить в его кошелек свою фотографию, даже в стиле ню.
Все эти мелочи будут постоянно напоминать мужчине о тебе, воскрешая в памяти приятные и дорогие сердцу моменты, а эмоциональная связь станет еще крепче. И не забывай отправлять ему невинные смс, свои фото и забавные смайлки. Такой психологический прием действует безотказно, и вашей любви не будут страшны никакие расстояния.