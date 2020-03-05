Чт, 5.03.2020

Анастасия Решетова высказалась о коронавирусе

Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

24-летняя возлюбленная Тимати и молодая мать Анастасия Решетова высказалась по поводу эпидемии коронавируса, которую обсуждают во всем мире последний месяц, пишет Экспресс газета.

Безусловно, эта проблема беспокоит Анастасию, однако модель уверена, что в СМИ создается всеобщая паника. Решетова посещает публичные мечта почти каждый день, она совмещает материнство и работу, поэтому в целях безопасности тоже носит маску.

При этом Анастасия заявила поклонникам, что на самом деле маска вряд ли сможет спасти от заражения. Она призвала подписчиков соблюдать личную гигиену и не поддаваться панике, а также при первом недомогании обращаться к врачам. Сейчас Решетова больше всего переживает за сохранность своего маленького сына.

Когда у тебя появляется маленький ребенок, то уровень ответственности за свое здоровье возрастает в разы. Я надеюсь, что это лишь искусственно спровоцированный психоз колоссального масштаба, который кроме рецессии мировых рынков не принесет никаких бед. Но пока никто не знает, как есть на самом деле, я считаю, что лучше перестраховаться,

— пишет Анастасия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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