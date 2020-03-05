Анастасия Решетова высказалась о коронавирусе

Когда у тебя появляется маленький ребенок, то уровень ответственности за свое здоровье возрастает в разы. Я надеюсь, что это лишь искусственно спровоцированный психоз колоссального масштаба, который кроме рецессии мировых рынков не принесет никаких бед. Но пока никто не знает, как есть на самом деле, я считаю, что лучше перестраховаться,