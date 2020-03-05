Врач назвал четыре незаметных симптома сердечного приступа, которые должна знать каждая женщина

1. Усталость

Время от времени все испытывают чувство усталости. Однако, если оно сильно выраженное и долго не проходит, то есть серьёзный повод для беспокойства. Это состояние, так же как и одышка, более свойственно женщинам, пишет Healthline. Но они склонны игнорировать этот признак, порой принимая своё недомогание за обычную простуду. Беспричинная усталость иногда появляется за несколько месяцев до сердечного приступа, поэтому важно обратиться к врачу как можно раньше.

Беспричинная усталость иногда появляется за несколько месяцев до сердечного приступа, поэтому важно обратиться к врачу как можно раньше

2. Повышенное потоотделение

Чрезмерная потливость, особенно при отсутствии активности, может быть одним из ранних тревожных знаков. Чтобы качать кровь по забитым артериям, сердцу требуется больше усилий. Поэтому тело потеет, чтобы снизить температуру.

Зачастую женщины ошибочно рассматривают этот симптом как приливы жара и ночную потливость, типичные для менопаузы. Однако если вы просыпаетесь на влажных простынях в холодном поту и с липкой кожей, то стоит обратиться к врачу.

3. Одышка

Работа сердца и дыхание тесно связаны. Сердце качает нашу кровь, снабжающую ткани организма кислородом, которым она обогащается в лёгких. Если в этом процессе возникает сбой, то может появиться одышка. Этот симптом диагностируется в 40% случаев и описывается как чувство, что вы неспособны сделать глубокий вдох, пишет The Sun.

Одышка может быть сопутствующим симптомом чрезмерной усталости и появиться за шесть месяцев до сердечного приступа.

4. Боль в груди

Боль в груди — один из самых распространённых ранних симптомов сердечного приступа. Некоторые люди, которым пришлось с ним столкнуться, описывают его как ощущение стеснения или сдавливания в груди. Другие — как чувство, будто слон встал на грудную клетку. Боль может появиться на пару минут, а затем уйти и вернуться через несколько часов или даже дней.

Этот симптом наблюдался у 30% женщин, поэтому для того, чтобы вовремя определить проблемы с сердцем, важно знать и помнить все признаки. Однако и его одного уже достаточно, чтобы обратиться к врачу.