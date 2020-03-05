ТОП-4 мужских знаков Зодиака, обладателей которых легче всего «затащить» в ЗАГС

Найти достойного мужчину в современном мире — задача не из легких. Женить на себе возлюбленного — еще сложнее. Однако, как уверяет ресурс Uznayvse.ru, есть четыре знака Зодиака, представителей которых легче всего довести до ЗАГСа.

Мужчины — Раки. Рожденные под этим знаком представители сильного пола влюбляются в женщин до беспамятства и редко замечают, что любимая уже разослала пригласительные открытки на свадьбу. «Надо, значит, надо», — думают они, надеясь, что потом все как-нибудь само рассосется. Главное, не обременяйте его предсвадебными хлопотами и скорее зовите тамаду.

Мужчины — Девы. Темпераментные и любвеобильные, они готовы всецело посвятить себя второй половинке и не станут тратить бесценное время на холостяцкую жизнь. Но есть нюанс: только самая обаятельная и привлекательная, а также хозяйственная сможет затащить мужчину-Деву в ЗАГС.

Мужчины — Весы. Добрые и покладистые, чувственные и нежные Весы не знают, зачем именно им нужно жениться. То ли надоела холостяцкая жизнь и неопределенность, то ли он по-настоящему влюблен. Несмотря на постоянные сомнения представителей данного знака Зодиака, их невесты могут быть уверены — в самый ответственный момент мужчины-Весы не подведут и скажут «да».