39 ножевых ранений и труп мужа на полу: эстонка рассказала, что произошло в ту роковую ночь

Уже сегодня на телеканале Kanal 2 начинается новый цикл документальных передач с ведущей Катрин Луст - «Смертельные женщины», где зрители узнают о самых трагических происшествиях в Эстонии. Простые женщины оказываются в ситуации, когда становятся виновницами чей-то смерти.
Истории женщин очень разные, но основная тема программы - домашнее насилие. В первом выпуске программы жительница Эстонии Энели расскажет, что произошло той роковой ночью в Вильянди, когда на полу в гостиной лежало бездыханное тело ее супруга Яана с 39 ножевыми ранениями.
Первый выпуск программы «Смертельные женщины» выйдет в эфир уже сегодня в 20:00. И программа будет выходить с конкурирующим «Очевидцем» в одно время. Смотрите ознакомительное видео!