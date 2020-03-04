39 ножевых ранений и труп мужа на полу: эстонка рассказала, что произошло в ту роковую ночь

Истории женщин очень разные, но основная тема программы - домашнее насилие. В первом выпуске программы жительница Эстонии Энели расскажет, что произошло той роковой ночью в Вильянди, когда на полу в гостиной лежало бездыханное тело ее супруга Яана с 39 ножевыми ранениями.