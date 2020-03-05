Новые тренды в макияже: стрелки, яркость и креатив

Стилисты уверяют, что в новом сезоне будут в тренде стрелки, смоки айс, яркость и креатив. Как можно создать актуальный образ в домашних условиях? рассказывает WomanHit.ru.

Макияж 1

В данном макияже мы используем два модных тренда — это золотисто-коричневая гамма и глянцевый макияж глаз.

В первую очередь, наносим увлажняющий крем на лицо, затем легкий тон с сиянием.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 1. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Лайфхак: цвет тона подбирается индивидуально при дневном освещении на тыльной стороне ладони, либо на шее.

Затем наносим базу для теней, далее пушистой, натуральной кистью наносим золотисто-коричневые тени на все веко, слегка вытягивая к виску. Клеим ресницы, подкрашиваем их тушью.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 1. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Также наносим тушь на нижние реснички. Чтобы придать влажный эффект, в конце добавляем прозрачный блеск для губ на веко. На скулы, область спинки носа и подбородок наносим кремовый хайлайтер.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 1. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Под скулы добавляем кремовый скульптор. Далее наносим светло-коричневый контур для губ и помаду в тон.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 1. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Макияж 2

Это макияж — сочетание эпох. Глаза — в стиле 60-х с прокрашенной линией вдоль складки века и нижними накладными ресницами, а губы — помада с темным контуром в стиле 90-х.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 2. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Наносим базу для лица, матовый тональный крем, консилер под глаза и там, где это требуется, чтобы убрать несовершенства. Далее приступаем к макияжу глаз. Маленькой кисточкой-бочонком на открытом глазе прорисовываем верхнюю складку века, растушевываем, затем наносим светлые тени на подвижное веко, рисуем стрелку, клеим ресницы, светло коричневые тени наносим на нижнее веко, растушевываем. Слизистую нижнего века красим белым — это визуально увеличивает глаза, клеим пучки на нижние ресницы. Можно вместо пучков просто густо накрасить нижние ресницы.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 2. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Помада с темным контуром — самый актуальный тренд, и необязательно, чтобы цвета сочетались. Это может быть, как в нашем случае, коричневый контур и розовая помада, также можно использовать черный контур и прозрачный или розовый блеск.

Лайфхак: необязательно иметь румяна, можно сделать их помадой, как мы сделали в нашем случае, наносим ее пальцами или пушистой кистью. Ту же помаду используем для губ.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 2. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Макияж 3

Следующий тренд — цветовой акцент на нижнее веко, одновременно изысканный и небрежный макияж, который идеально дополнит как дневной, так и вечерний образ. К тому же визуально спрячет следы недосыпа.

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 3. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Как обычно, наносим базу, тон, консилер под глаза, на нижнее веко наносим базу для теней, синими тенями делаем широкую нижнюю стрелку. На верхнее веко наносим нейтральные тени цвета кожи (светло-бежевые), клеим ресницы и делаем тоненькую стрелочку, чтобы скрыть их (ресницы клеить необязательно, можно густо накрасить свои).

ВАЛЕРИЯ КОЖЕВНИКОВА. МАКИЯЖ 3. ФОТО: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ