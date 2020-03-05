Новые тренды в макияже: стрелки, яркость и креатив

Актриса Валерия Кожевникова и визажист Оксана Ласкина показали, как поэтапно создать три актуальных весенних beauty-образа.
Стилисты уверяют, что в новом сезоне будут в тренде стрелки, смоки айс, яркость и креатив. Как можно создать актуальный образ в домашних условиях? рассказывает WomanHit.ru.
Макияж 1
В данном макияже мы используем два модных тренда — это золотисто-коричневая гамма и глянцевый макияж глаз.
В первую очередь, наносим увлажняющий крем на лицо, затем легкий тон с сиянием.
Лайфхак: цвет тона подбирается индивидуально при дневном освещении на тыльной стороне ладони, либо на шее.
Затем наносим базу для теней, далее пушистой, натуральной кистью наносим золотисто-коричневые тени на все веко, слегка вытягивая к виску. Клеим ресницы, подкрашиваем их тушью.
Также наносим тушь на нижние реснички. Чтобы придать влажный эффект, в конце добавляем прозрачный блеск для губ на веко. На скулы, область спинки носа и подбородок наносим кремовый хайлайтер.
Под скулы добавляем кремовый скульптор. Далее наносим светло-коричневый контур для губ и помаду в тон.
Макияж 2
Это макияж — сочетание эпох. Глаза — в стиле 60-х с прокрашенной линией вдоль складки века и нижними накладными ресницами, а губы — помада с темным контуром в стиле 90-х.
Наносим базу для лица, матовый тональный крем, консилер под глаза и там, где это требуется, чтобы убрать несовершенства. Далее приступаем к макияжу глаз. Маленькой кисточкой-бочонком на открытом глазе прорисовываем верхнюю складку века, растушевываем, затем наносим светлые тени на подвижное веко, рисуем стрелку, клеим ресницы, светло коричневые тени наносим на нижнее веко, растушевываем. Слизистую нижнего века красим белым — это визуально увеличивает глаза, клеим пучки на нижние ресницы. Можно вместо пучков просто густо накрасить нижние ресницы.
Помада с темным контуром — самый актуальный тренд, и необязательно, чтобы цвета сочетались. Это может быть, как в нашем случае, коричневый контур и розовая помада, также можно использовать черный контур и прозрачный или розовый блеск.
Лайфхак: необязательно иметь румяна, можно сделать их помадой, как мы сделали в нашем случае, наносим ее пальцами или пушистой кистью. Ту же помаду используем для губ.
Макияж 3
Следующий тренд — цветовой акцент на нижнее веко, одновременно изысканный и небрежный макияж, который идеально дополнит как дневной, так и вечерний образ. К тому же визуально спрячет следы недосыпа.
Как обычно, наносим базу, тон, консилер под глаза, на нижнее веко наносим базу для теней, синими тенями делаем широкую нижнюю стрелку. На верхнее веко наносим нейтральные тени цвета кожи (светло-бежевые), клеим ресницы и делаем тоненькую стрелочку, чтобы скрыть их (ресницы клеить необязательно, можно густо накрасить свои).
На губах делаем контур нейтральным карандашом под цвет губ, сверху наносим блеск «жидкое стекло», на скулы добавляем кремовый хайлайтер и немного кремовых румян.