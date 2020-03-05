ТОП-10 секретов шеф-поваров, которые пригодятся каждой хозяйке

Не торопитесь огорчаться — стать гуру кулинарного дела не так сложно, просто возьмите себе на заметку фишки опытных поваров, советует zen.yandex.ru.

1. Быстрая готовка пиццы

Чтобы пицца имела красивую золотистую корочку, готовить ее нужно на максимальной температуре, которую только может позволить ваша духовка. Саму духовку следует предварительно прогреть на протяжении получаса, а выпекать блюдо стоит не дольше 5-10 минут.

2. Предварительная обжарка риса

Даже круглозерный рис можно приготовить таким образом, чтобы после варки он был рассыпчатым. Для этого, прежде чем опускать в воду, пожарьте его немного с комбинацией растительного и сливочного масел. После того как рис утратит свою прозрачность, влейте воду, чтобы она была на 2-3 сантиметра выше крупы. Варите его на протяжении 15-20 минут обязательно на слабом огне.

3. Правильное запекание курицы

Особенность приготовления цельной курицы заключается в том, что грудка птицы становится готовой на треть быстрее, чем ножки. Чтобы добиться равномерной прожарки и не пересушить курицу в духовке, на практике можно применять один из способов:

За час до приготовления птицы положить ей на грудку лед.

Укладывать курицу на противень так, чтобы она лежала грудкой вниз, а минут через 40-50 развернуть птицу и заготавливать в таком положении.

И еще, чтобы курочка приобрела золотистую хрустящую корочку, перед тем как отправить в духовку, промокните ее бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

4. Вместо жесткого мяса утонченное блюдо

Методика готовки су-вид (приготовление в вакууме) позволяет в итоге получить сочное мясо. Вот только не каждая хозяюшка может позволить себе дорогостоящее оборудования для этих целей. Выход есть — заменить такие приборы можно привычной пищевой пленкой, большой кастрюлей и кухонным термометром.

Промажьте мясо маслом, натрите любимыми специями и плотно обмотайте куски в несколько слоев пищевой пленкой. Приготовленные свертки погрузите в воду, температура которой порядка 70°С. Для приготовления кусочков мяса весом до 0,5 кг достаточно двух часов — в процессе приготовления нужно обязательно смотреть за тем, чтобы температура воды оставалась в районе 70°С. По истечению времени мясо следует достать и оставить в покое на 20 минут, затем снять пленку и прожарить на сковороде. Таким способом можно приготовить абсолютно любое мясо.

5. Чтобы морковка после варки оставалась яркой

Чтобы после варки морковка сохранила свой яркий оранжевый цвет, перед термической обработкой ее нужно освободить от кожуры.

6. Майонез, который не вредит фигуре

Чтобы сделать «легкий» майонез, во время его приготовления достаточно лишь вместо яиц взять молоко. Просто возьмите любой рецепт майонеза, уберите оттуда яйца и влейте молока, количество которого должно быть вполовину меньше объема масла. В итоге получится очень вкусный, но при этом диетический майонез.

7. Используйте правильно холодное и теплое масло

Качественное сливочное масло — залог вкусной выпечки, а чтобы добиться потрясающих результатов, при готовке теста учитывайте важный момент. Если требуется получить песочное тесто, то сливочное масло должно быть холодным (лучше предварительно подержать его в морозилке). А вот для приготовления сдобы следует брать размягченное масло комнатной температуры.

8. Залог вкусного бульона

Известно, что соль выводит вкус из мяса. Чтобы бульон получился насыщенным и приобрел выраженный вкус, солите бульон во время варки мяса в самом начале. Помните еще об одном — самый вкусный бульон получается, если овощи с мясом добавлять в холодную воду. И еще, снимать с поверхности свернувшийся белок (пенку) лучше обычной ложкой, а не шумовкой, тогда результат от процесса будет лучше.

9. Приготовление пюре из нескольких сортов картофеля

Пюре будет тем воздушнее, чем выше содержание крахмала в картофеле. Но, как правило, если в картофеле много крахмала, то ему недостает вкуса. Чтобы готовое блюдо было и воздушным, и вкусным, готовьте пюре сразу из нескольких сортов овоща.

10. Сочное белое мясо