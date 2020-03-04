Главный редактор Fashion TV Russia приедет на самое модное мероприятие - TOP MODEL ESTONIA

"Мы тщательно отбирали участников, искали интересные лица," - сообщают организаторы. "Из большого количества заявок отобрали лишь 20 девушек и юношей. У нас участники как с модельными данными, так и с внешностью, подходящей для кинематографа".

Подготовка к финалу конкурса была увлекательной и волнительной, финалисты участвовали в фотосессиях, мастер-классах, учились модельной ходьбе и позированию, а так же посетили салон партнеров NanoAsia и Bellapierre, где им рассказали о правильном уходе за кожей и предложили опробовать продукцию на себе, ответили на вопросы о косметике.

Для гостей программа мероприятия в Таллинне обещает быть насыщенной. Вы сможете не только окунуться в атмосферу модного вечера, увидеть показы и новые коллекции модных дизайнеров, но и поучаствуете в розыгрыше призов от спонсоров и партнёров мероприятия: косметика, подарочные карты, дорогостоящие процедуры в салонах и многое другое!

Свою коллекцю покажет Beatrice Fenice ("Black by Beatrice") - модный эстонский дизайнер, владелица модельного агенства и бизнес-леди.

С мужской коллекцией выступит бренд Black Star Wear, созданный известным российским певцом и музыкальным продюсером Тимати. Black Star Wear - это модная спортивная одежда и аксессуары.

Приглашенный дизайнер из России - Виктория Химич, с брендом Vivi Maison. Её модели одежды можно увидеть на страницах российского Vogue и самых модных красотках Москвы. В коллекциях используются только высококачественные итальянские ткани, а сам бренд уже давно известен за пределами России. Клиентами Виктории являются такие известные люди, как певицы Согдиана и Меседа, актриса Татьяна Лялина, Мария Погребняк и модный блогер Милана Пич.

Маргарита Овсянникова - главный редактор Fashion TV Russia, специально прилетит в Эстонию, чтобы в качестве жюри по-достоинству оценить, кому же достанется главный приз - титул Top Model Estonia!

Fashion TV - международный телеканал о моде, стиле и красоте. Это площадка с охватом теле аудиторией в 400 миллионов человек по всему миру. Одна пятая зрителей приходится на арабские страны.

Так же в состав жюри войдут Beatrice Fenice, ведущая ETV+ и тележурналист Елена Соломина, дизайнер Виктория Химич, известный актёр и заслуженный артист Александр Ивашкевич, а так же стилист и владелец сети салонов Денис Коваленко.

На мероприятии выступит восходящая эстонская певица - Dana Ta.

Финал конкурса в Лондоне пройдет уже 28-29-го марта, на который съедутся участники со всего мира. На финале присутствуют представители модных изданий, а так же модельных агенств, так что это отличный шанс для ребят, которые желают начать или продолжить свою модельную карьеру.

«Кто же отправится в Лондон представлять Эстонию? Ждем вас на финале 14-го марта и узнаем вместе!» - пишут организаторы.

Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Instagram: @topmodel.estonia