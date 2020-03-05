Чт, 5.03.2020

Постный завтрак от Юлии Высоцкой: лаваш с овощной начинкой

Рулетики из лаваша. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение семи недель православным нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. Исключения делают для больных, беременных и детей, пишет «Сегодня».

Лаваш с начинкой из запеченных овощей по рецепту Юлии Высоцкой – отличная идея для постного завтрака. Если вы приготовите овощи накануне, то утром сделаете рулет за считанные минуты.

Лаваш со сладким перцем, тыквой и авокадо

Время приготовления - 1.5 часа

Калорийность - 501 ккал на порцию

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 1 шт.
  • Тыква — 300 г
  • Перец сладкий красный — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Свекла — 100 г кг
  • Лук красный — 1 шт.
  • Тархун — 1 пучок
  • Чеснок — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Масло оливковое — 20 мл
  • Тмин — 5 г
  • Кориандр семена — 5 г
  • Перец черный молотый — 5 г
  • Соль морская — 5 г

Способ приготовления

  1. Духовку предварительно разогреть до 180-200 °С.
  2. Чеснок почистить и мелко порубить.
  3. Оливковое масло смешать с чесноком, тмином, перцем и семенами кориандра.
  4. Свеклу натереть получившимся маринадом, завернуть в фольгу и запекать в разогретой духовке 20–40 минут (в зависимости от размера свеклы), а затем почистить.
  5. Точно так же натереть маринадом и запечь тыкву, только перед тем, как она будет полностью готова, развернуть фольгу и поместить ее под гриль, чтобы получилась золотистая корочка.
  6. Перец запечь в духовке до готовности, положить в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить на несколько минут, а затем снять с него кожицу.
  7. Лук почистить, нарезать полукольцами и ошпарить кипятком, чтобы вышла горечь.
  8. Свеклу, сладкий перец и тыкву нарезать полосками.
  9. Лаваш развернуть, ближе к одному краю выложить нарезанные свеклу, тыкву и перец, посолить, поперчить.
  10. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, ложкой вынуть мякоть из одной половинки на тарелку, полить соком лимона, посолить и поперчить.
  11. Другую половинку авокадо размять и выложить сверху.
  12. Добавить тархун, нарезанный лук и аккуратно свернуть лаваш конвертом.

Совет от Юлии Высоцкой

Запекать овощи для такого лаваша лучше накануне. А еще можно сделать его с морковью, бататом, вялеными помидорами или добавить сельдерей, цветную капусту и огурец — получится хрустящая начинка. Вместо лаваша можно взять тортильи, а специи добавляйте любые, которые вам нравятся!

 

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