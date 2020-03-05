Постный завтрак от Юлии Высоцкой: лаваш с овощной начинкой

Лаваш с начинкой из запеченных овощей по рецепту Юлии Высоцкой – отличная идея для постного завтрака. Если вы приготовите овощи накануне, то утром сделаете рулет за считанные минуты.

Запекать овощи для такого лаваша лучше накануне. А еще можно сделать его с морковью, бататом, вялеными помидорами или добавить сельдерей, цветную капусту и огурец — получится хрустящая начинка. Вместо лаваша можно взять тортильи, а специи добавляйте любые, которые вам нравятся!