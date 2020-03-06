Пт, 6.03.2020

Плохой шопинг: семь причин, почему вам хочется сбежать из примерочной

Шопинг. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Журнал Marie Claire рассказывает о самых распространенных (и фатальных для нас) ошибках, которые мешают наслаждаться шопингом и приводят к бесполезным покупкам и регулярным расстройствам

Часто ли с вами случается такое, что вы приходите в магазин одежды в приподнятом настроении, а уходите – в унынии и отчаянии? Если да, то что тому виной – сомнительный ассортимент или ужасное освещение? Возможно. А может быть и так, что мы совершаем одну, несколько или сразу все из самых распространенных ошибок на шопинге. Стилист Ванда Вонг – о том, почему так происходит и как этого избежать.

1. Вы путаете шопинг и отдых

Может быть, в мире действительно существуют женщины, которые после 3-х часового забега по магазинам ощущают прилив сил, бодрости и креатива, способны составлять презентацию и вести разговоры с близкими и друзьями (в 101 раз) о поездках в пансионат под Тарусой. Однако в большинстве своем после шопинга мы хотим разве что вытянуться на любимом диване. Шопинг забирает силы, а не дает. Нужны силы – поплавайте в бассейне, сходите на йогу, прогуляйтесь в парке.

2. Вы надеетесь на чудо

Уже несколько месяцев (или даже лет) не нравитесь себе? Поправились (исхудали), лицо поплыло (высохло), за что бы ни взялись – все из рук валится. «А выберусь-ка я на шопинг!» – рождается гениальная идея. Как надену платье! Как взгляну на себя в зеркало! И увижу, что глупости все это, красавица я и умница. Продолжать, наверное, не нужно. Очевидно, что никакого чуда зеркало в примерочной не преподнесет. Вы в нем увидите все свои страхи (помноженные на то самое ужасное освещение и словно издевающуюся над вами продавщицу, лепечущую: «Вам так идет!»). В состоянии уныния и недовольства собой не нужно ходить на шопинг. Нужно разбираться, откуда оно взялось и почему не уходит.

3. Вы хотите не новых вещей, а одобрения

«Вот увидят меня в этом платье муж с сыном, и скажут: «Какая же мама у нас красивая, давай цветы ей подарим! Как зачем? Женщинам, сыночек, запомни, цветы дарить нужно просто так!»». Ну и далее по сценарию папа с сыном мчатся в цветочный, а вы, в платье и немножко в слезах, уже готовите фирменную паэлью. И все из-за одного платья. Но и здесь сказки остаются сказками. Нами восхищаются, когда мы сами собой восхищены. А робко заглядывая в глаза и дрожащим голосом спрашивая: «Ну как?», мы получаем неуверенный ответ: «Ну я не знаю, вроде что-то не то». Когда вам нужно одобрение близких – говорите им об этом. И не надо для этого покупать новых платьев.

4. Вы смотрите на лицо, а не на одежду

Во время примерки смотреть нужно исключительно на одежду и никуда более. Как вещь сидит, какой фасон, нравится ли вам цвет. Но подходит ли цвет к лицу? А вот тут важна только та часть одежды, что находится непосредственно у лица. Но, признайтесь, вы же заставали себя в момент, когда впиваетесь глазами в прыщи, синяки, поры, морщинки, волоски и прочее, что нашли у себя на лице, за примеркой брюк или юбки? Примеряемое забыто и заброшено в угол (до него ли теперь!), женщина в священном ужасе рассматривает себя. Так делать нельзя. Приложили вещь к лицу в хорошем свете (в торговом зале, например) – и достаточно. Дальше смотрим только на посадку (лайфхак – делайте фото, на них нюансы более очевидны).

5. Выбираете «свой» размер

Производители одежды давно поняли, что все хотят быть S и XS, поэтому сместили размерную сетку так, чтобы как можно больше страждущих могли влезть в вожделенный маленький размер. Ни о какой объективной оценке ваших диетических стараний говорить больше нельзя. Ну и вы же не думаете, что «застегнулось» и «хорошо сидит» – это синонимы? Не стоит маниакально выбирать только «свой» размер и расстраиваться, если он плохо сидит, угрожая себе гречкой на воде и спортом пять раз в неделю. Не смотрите на этикетки, примерьте все 3-4 доступных размера в линейке. Какой сел лучше, тот и возьмите. А этикетку, если там значатся страшные для вас цифры или буквы, можно и отрезать.

6. Выбираете только магазины средней ценовой категории

На тех, кто не любит масс-маркет («Я уже выросла из этого, слава богу, уже не секретарша») и не отслеживает вещи люксовых брендов на распродажах («Я хочу прийти в магазин и купить сразу»), охотится целый отдельный класс брендов. Их называют bridge brands, они связывают доступность (весьма относительную) с причастностью к роскоши (уже откровенно сомнительной). Если вы ходите только в магазины «средней ценовой категории» (и никуда больше) и месяцами не можете найти там ничего интересного для себя, не удивляйтесь. Пресловутого интересного там почти и нет. Устаревшие на два, три, четыре сезона модели, скучный дизайн (чтобы угодить вкусу большинства), завышенные цены и невнятное качество. Деньги там берут исключительно за ощущение, что вы можете себе позволить уже не ходить в масс-маркет.

7. Ищете аналоги вещей, которые у вас когда-то были

Наш мозг так устроен, что он очень любит все знакомое, а незнакомого опасается. Если последний раз вы пристально обращали внимание на одежду, например, три года назад, до декрета, то без вашего контроля мозг будет продолжать искать одежду, которая тогда вам нравилась.

Почему в магазинах нет ничего «нормального»? Неужели нельзя произвести «обычные» брюки? А кто-то и вообще бессознательно руководствуется идеалами своей юности. И стремится одеться как роскошная мамина подруга, в далеком... 1994-м. В любом магазине можно найти современные вещи, удачные, и которые вам пойдут (их немного, не более 5-10% от ассортимента, но это нормально). Примеряйте новые модели платьев, юбок, свитеров и брюк, даже если на вешалке они вам кажутся странными. А поиски вчерашнего дня давно признаны безнадежными (вспомним всем известную поговорку). 
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