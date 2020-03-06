Плохой шопинг: семь причин, почему вам хочется сбежать из примерочной

Часто ли с вами случается такое, что вы приходите в магазин одежды в приподнятом настроении, а уходите – в унынии и отчаянии? Если да, то что тому виной – сомнительный ассортимент или ужасное освещение? Возможно. А может быть и так, что мы совершаем одну, несколько или сразу все из самых распространенных ошибок на шопинге. Стилист Ванда Вонг – о том, почему так происходит и как этого избежать.

1. Вы путаете шопинг и отдых

Может быть, в мире действительно существуют женщины, которые после 3-х часового забега по магазинам ощущают прилив сил, бодрости и креатива, способны составлять презентацию и вести разговоры с близкими и друзьями (в 101 раз) о поездках в пансионат под Тарусой. Однако в большинстве своем после шопинга мы хотим разве что вытянуться на любимом диване. Шопинг забирает силы, а не дает. Нужны силы – поплавайте в бассейне, сходите на йогу, прогуляйтесь в парке.

2. Вы надеетесь на чудо

Уже несколько месяцев (или даже лет) не нравитесь себе? Поправились (исхудали), лицо поплыло (высохло), за что бы ни взялись – все из рук валится. «А выберусь-ка я на шопинг!» – рождается гениальная идея. Как надену платье! Как взгляну на себя в зеркало! И увижу, что глупости все это, красавица я и умница. Продолжать, наверное, не нужно. Очевидно, что никакого чуда зеркало в примерочной не преподнесет. Вы в нем увидите все свои страхи (помноженные на то самое ужасное освещение и словно издевающуюся над вами продавщицу, лепечущую: «Вам так идет!»). В состоянии уныния и недовольства собой не нужно ходить на шопинг. Нужно разбираться, откуда оно взялось и почему не уходит.

3. Вы хотите не новых вещей, а одобрения

«Вот увидят меня в этом платье муж с сыном, и скажут: «Какая же мама у нас красивая, давай цветы ей подарим! Как зачем? Женщинам, сыночек, запомни, цветы дарить нужно просто так!»». Ну и далее по сценарию папа с сыном мчатся в цветочный, а вы, в платье и немножко в слезах, уже готовите фирменную паэлью. И все из-за одного платья. Но и здесь сказки остаются сказками. Нами восхищаются, когда мы сами собой восхищены. А робко заглядывая в глаза и дрожащим голосом спрашивая: «Ну как?», мы получаем неуверенный ответ: «Ну я не знаю, вроде что-то не то». Когда вам нужно одобрение близких – говорите им об этом. И не надо для этого покупать новых платьев.

4. Вы смотрите на лицо, а не на одежду