Плохой шопинг: семь причин, почему вам хочется сбежать из примерочной

Журнал Marie Claire рассказывает о самых распространенных (и фатальных для нас) ошибках, которые мешают наслаждаться шопингом и приводят к бесполезным покупкам и регулярным расстройствам
Часто ли с вами случается такое, что вы приходите в магазин одежды в приподнятом настроении, а уходите – в унынии и отчаянии? Если да, то что тому виной – сомнительный ассортимент или ужасное освещение? Возможно. А может быть и так, что мы совершаем одну, несколько или сразу все из самых распространенных ошибок на шопинге. Стилист Ванда Вонг – о том, почему так происходит и как этого избежать.
1. Вы путаете шопинг и отдых
Может быть, в мире действительно существуют женщины, которые после 3-х часового забега по магазинам ощущают прилив сил, бодрости и креатива, способны составлять презентацию и вести разговоры с близкими и друзьями (в 101 раз) о поездках в пансионат под Тарусой. Однако в большинстве своем после шопинга мы хотим разве что вытянуться на любимом диване. Шопинг забирает силы, а не дает. Нужны силы – поплавайте в бассейне, сходите на йогу, прогуляйтесь в парке.
2. Вы надеетесь на чудо
Уже несколько месяцев (или даже лет) не нравитесь себе? Поправились (исхудали), лицо поплыло (высохло), за что бы ни взялись – все из рук валится. «А выберусь-ка я на шопинг!» – рождается гениальная идея. Как надену платье! Как взгляну на себя в зеркало! И увижу, что глупости все это, красавица я и умница. Продолжать, наверное, не нужно. Очевидно, что никакого чуда зеркало в примерочной не преподнесет. Вы в нем увидите все свои страхи (помноженные на то самое ужасное освещение и словно издевающуюся над вами продавщицу, лепечущую: «Вам так идет!»). В состоянии уныния и недовольства собой не нужно ходить на шопинг. Нужно разбираться, откуда оно взялось и почему не уходит.
3. Вы хотите не новых вещей, а одобрения
«Вот увидят меня в этом платье муж с сыном, и скажут: «Какая же мама у нас красивая, давай цветы ей подарим! Как зачем? Женщинам, сыночек, запомни, цветы дарить нужно просто так!»». Ну и далее по сценарию папа с сыном мчатся в цветочный, а вы, в платье и немножко в слезах, уже готовите фирменную паэлью. И все из-за одного платья. Но и здесь сказки остаются сказками. Нами восхищаются, когда мы сами собой восхищены. А робко заглядывая в глаза и дрожащим голосом спрашивая: «Ну как?», мы получаем неуверенный ответ: «Ну я не знаю, вроде что-то не то». Когда вам нужно одобрение близких – говорите им об этом. И не надо для этого покупать новых платьев.
4. Вы смотрите на лицо, а не на одежду
Во время примерки смотреть нужно исключительно на одежду и никуда более. Как вещь сидит, какой фасон, нравится ли вам цвет. Но подходит ли цвет к лицу? А вот тут важна только та часть одежды, что находится непосредственно у лица. Но, признайтесь, вы же заставали себя в момент, когда впиваетесь глазами в прыщи, синяки, поры, морщинки, волоски и прочее, что нашли у себя на лице, за примеркой брюк или юбки? Примеряемое забыто и заброшено в угол (до него ли теперь!), женщина в священном ужасе рассматривает себя. Так делать нельзя. Приложили вещь к лицу в хорошем свете (в торговом зале, например) – и достаточно. Дальше смотрим только на посадку (лайфхак – делайте фото, на них нюансы более очевидны).
5. Выбираете «свой» размер
Производители одежды давно поняли, что все хотят быть S и XS, поэтому сместили размерную сетку так, чтобы как можно больше страждущих могли влезть в вожделенный маленький размер. Ни о какой объективной оценке ваших диетических стараний говорить больше нельзя. Ну и вы же не думаете, что «застегнулось» и «хорошо сидит» – это синонимы? Не стоит маниакально выбирать только «свой» размер и расстраиваться, если он плохо сидит, угрожая себе гречкой на воде и спортом пять раз в неделю. Не смотрите на этикетки, примерьте все 3-4 доступных размера в линейке. Какой сел лучше, тот и возьмите. А этикетку, если там значатся страшные для вас цифры или буквы, можно и отрезать.
6. Выбираете только магазины средней ценовой категории
На тех, кто не любит масс-маркет («Я уже выросла из этого, слава богу, уже не секретарша») и не отслеживает вещи люксовых брендов на распродажах («Я хочу прийти в магазин и купить сразу»), охотится целый отдельный класс брендов. Их называют bridge brands, они связывают доступность (весьма относительную) с причастностью к роскоши (уже откровенно сомнительной). Если вы ходите только в магазины «средней ценовой категории» (и никуда больше) и месяцами не можете найти там ничего интересного для себя, не удивляйтесь. Пресловутого интересного там почти и нет. Устаревшие на два, три, четыре сезона модели, скучный дизайн (чтобы угодить вкусу большинства), завышенные цены и невнятное качество. Деньги там берут исключительно за ощущение, что вы можете себе позволить уже не ходить в масс-маркет.
7. Ищете аналоги вещей, которые у вас когда-то были
Наш мозг так устроен, что он очень любит все знакомое, а незнакомого опасается. Если последний раз вы пристально обращали внимание на одежду, например, три года назад, до декрета, то без вашего контроля мозг будет продолжать искать одежду, которая тогда вам нравилась.