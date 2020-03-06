Советы стилиста: что носить в сезоне весна-лето 2020

Как сочетать тренды и оставаться стильной? Советует российский стилист и блогер Татьяна Бирюкова.
Начало весенне-летнего сезона — отличный повод обновить гардероб и подобрать новые образы. К каким модным трендам стоит присмотреться, рассказывает Пятому каналу персональный стилист и Instagram-блогер Татьяна Бирюкова.
Рубашки-поло
Изначально рубашка-поло появилась в мужском гардеробе. Трикотажный элемент одежды перешел из одежды для спорта в повседневный стиль благодаря наличию воротника и застежки. Весной поло нейтрального цвета заменит надоевшую офисную рубашку. Можно надеть рубашку-поло поверх платья, а также надеть с костюмом.
Тотал-лук из денима
Еще одно модное решение — комплект только из джинсовых вещей. Грубая и плотная джинсовая ткань ассоциируется с синим цветом. Однако блогеры сочетают деним разных оттенков. Для того, чтобы вытянуть силуэт и добавить стройности визуально, следует миксовать вещи одного цвета. Тотал-лук, состоящий из денима, не сбавляет свои обороты. Идеально будет сочетать деним с денимом одного оттенка.
«Электрический» синий
Электрик — цвет, который определяется как голубовато-синий. Насыщенный оттенок по прогнозам стилистов станет самым модным в этом году. С помощью «электрического» синего можно расставить акценты в образе и отвлечь внимание от недостатков фигуры. Миксовать насыщенный оттенок блогеры и стилисты советуют с белым цветом. На пике популярности будет электрический синий. В идеале, чтобы это был тотал-лук.
Черно-белая клетка
Осенне-зимний сезон запомнился модницам по шотландским ромбовидным узорам и клетке насыщенных цветов. Весной и летом будет модной строгая черно-белая крупная клетка и «виши». Ее можно сочетать с классическими элементами гардероба и даже вписать в поп-панк образ. Главное — не переусердствовать: избегайте большого количества принтов внутри одного образа. Must-have в следующем сезоне — строгая клетка черно-белого цвета. Носим пальто, платья, костюмы и так далее.
Тренч мужского силуэта
Мужской силуэт проник в женский гардероб несколько лет назад. Пиджаки и блейзеры с «мужского» плеча, свитера оверсайз и джинсы-бойфренды сместили облегающие фигуру топы и юбки с пьедестала почета. Весной защититься от ветра поможет тренч или плащ мужского силуэта. Черный цвет тренча подойдет к любому элементу одежды и уравновесит образ в целом. Для создания ультрамодного лука рекомендуется поиграть с фактурами: например, выбрать тренч из кожи. Самый модный тренд в следующем сезоне — это черный тренч. Он должен быть максимально мужского силуэта!