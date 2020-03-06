Советы стилиста: что носить в сезоне весна-лето 2020

Начало весенне-летнего сезона — отличный повод обновить гардероб и подобрать новые образы. К каким модным трендам стоит присмотреться, рассказывает Пятому каналу персональный стилист и Instagram-блогер Татьяна Бирюкова.

Рубашки-поло

Изначально рубашка-поло появилась в мужском гардеробе. Трикотажный элемент одежды перешел из одежды для спорта в повседневный стиль благодаря наличию воротника и застежки. Весной поло нейтрального цвета заменит надоевшую офисную рубашку. Можно надеть рубашку-поло поверх платья, а также надеть с костюмом.

Тотал-лук из денима

Еще одно модное решение — комплект только из джинсовых вещей. Грубая и плотная джинсовая ткань ассоциируется с синим цветом. Однако блогеры сочетают деним разных оттенков. Для того, чтобы вытянуть силуэт и добавить стройности визуально, следует миксовать вещи одного цвета. Тотал-лук, состоящий из денима, не сбавляет свои обороты. Идеально будет сочетать деним с денимом одного оттенка.

«Электрический» синий

Электрик — цвет, который определяется как голубовато-синий. Насыщенный оттенок по прогнозам стилистов станет самым модным в этом году. С помощью «электрического» синего можно расставить акценты в образе и отвлечь внимание от недостатков фигуры. Миксовать насыщенный оттенок блогеры и стилисты советуют с белым цветом. На пике популярности будет электрический синий. В идеале, чтобы это был тотал-лук.

Черно-белая клетка

Осенне-зимний сезон запомнился модницам по шотландским ромбовидным узорам и клетке насыщенных цветов. Весной и летом будет модной строгая черно-белая крупная клетка и «виши». Ее можно сочетать с классическими элементами гардероба и даже вписать в поп-панк образ. Главное — не переусердствовать: избегайте большого количества принтов внутри одного образа. Must-have в следующем сезоне — строгая клетка черно-белого цвета. Носим пальто, платья, костюмы и так далее.

Тренч мужского силуэта