«Сладкое утро с любовником»: дочь Урганта показала видео с темнокожим бойфрендом

19-летняя дочь Ивана Урганта наслаждается романом с афроамериканцем. Эрика Кикнадзе поделилась романтичными кадрами с возлюбленным.
Об отношениях наследницы ведущего Первого канала с темнокожим молодым человеком по имени Муса стало известно в конце прошлого года. Влюбленные познакомились в США. Многие раскритиковали девушку за выбор бойфренда, однако хейт только сплотил пару.
Бурный роман продолжил набирать обороты. Эрика посвящает возлюбленному всё свободное время. Она поделилась с поклонниками серией романтичных фото и видео.
На видео Эрика выглядела счастливой рядом с Мусой. Бойфренд, одетый в белую рубашку, штаны и коричневый кожаный плащ, закружил избранницу в танце. «Сладкое утро с моим любовником», — без стеснения подписала публикацию дочь Урганта.
Фанаты оценили атмосферный пост. «Очень мило и по-весеннему», «Какие вы стильные», «Чертовски привлекательные», «Кажется, вы идеальная пара», «Молодому человеку повезло с тобой», — написали фолловеры.
Эрика носит на безымянном пальце кольцо, похожее на помолвочное. Муса называет ее в соцсетях своей женой.