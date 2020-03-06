«Сладкое утро с любовником»: дочь Урганта показала видео с темнокожим бойфрендом

Об отношениях наследницы ведущего Первого канала с темнокожим молодым человеком по имени Муса стало известно в конце прошлого года. Влюбленные познакомились в США. Многие раскритиковали девушку за выбор бойфренда, однако хейт только сплотил пару.

Эрика Кикнадзе с бойфрендом. Instagram

Бурный роман продолжил набирать обороты. Эрика посвящает возлюбленному всё свободное время. Она поделилась с поклонниками серией романтичных фото и видео.

Инстадива позировала для бойфренда в лучах весеннего солнца. Красавица собрала темные волосы в тугой хвост. Она надела стильный серый плащ и массивные черные сапоги на каблуке. Под плащом можно увидеть клетчатый свитер. Пофотографировавшись, парочка отправилась лакомиться шоколадными кексами.

Дочь ведущего позировала для возлюбленного instagram.com/e_ttg

На видео Эрика выглядела счастливой рядом с Мусой. Бойфренд, одетый в белую рубашку, штаны и коричневый кожаный плащ, закружил избранницу в танце. «Сладкое утро с моим любовником», — без стеснения подписала публикацию дочь Урганта.

Фанаты оценили атмосферный пост. «Очень мило и по-весеннему», «Какие вы стильные», «Чертовски привлекательные», «Кажется, вы идеальная пара», «Молодому человеку повезло с тобой», — написали фолловеры.