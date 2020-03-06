ДОСТАЛИ! ⟩ Подснежники: семь типов мужчин, которые клянчат секс по весне

Твой бывший

Уровень начальный, для нубов: весенний бывший атакует слабо и безвольно — как правило, вялым вбросом в мессенджер фразы «Привет, как дела?».

Расчет очень простой: если ты искренне ответишь, что дела так себе, он предложит утешающий секс (кто, если не он, знает, как тебя поддержать). Ты искренне ответишь, что дела замечательно, тогда он предложит тебе секс без обязательств (раз у вас обоих все хорошо, и вы же близкие люди, да?). Если ты искренне ответишь, что пошел ты к черту, муфлон безрогий, он скажет, что дело ясное: ты до сих пор его любишь, и он, так и быть, готов подарить тебе прощальный секс. А вот если ты его забанишь, он тихо и мирно пойдет мыть посуду, потому что жена велела. Кстати: если ты согласишься на секс, он может и слиться — потому что жена не велела.

Твой первый

Чудовище, восставшее из небытия: ты давным-давно и думать забыла, в кого втрескалась в восьмом классе, с кем целовалась за гаражами или кому впервые предложила пожить вместе. А он, гад, запомнил. Запомнил, чтобы одним прекрасным весенним днем выкопаться из уютной могилки твоей памяти, позвонить и, задушевно шамкая, спросить: «Не хочешь начать всё сначала?» - «Что ты такое?!» — опрометчиво спросишь ты, и он тут же начнет напоминать, что же он такое.

Пятнадцать лет назад вы так страстно целовались в трамвае, ты помнишь? А как вы делили на двоих пачку «Доширака», потому что он спустил последние деньги на розы к 8 марта? А о чем вы говорили после того, как вместе посмотрели «Титаник»? Предупреждаем: если ты поддержишь разговор и ответишь что-то в духе «Да, Вася, я тоже всё помню, это было классно!», а потом с облегчением положишь трубку, жди второй атаки.

Вася ожидал, что ты растаешь и предложишь ностальгическое свидание, а потом будет секс. Теперь Вася растерян и наверняка скоро позвонит тебе, чтобы сказать: ах, как он в тебе ошибался! А ведь никогда и никого не любил так, как тебя, недостойную, глупую, жалкую, страшную и жирную бабу. Кстати, почему ты всё еще не бежишь извиняться и делать ему сексуальный массаж? Алло? Алло?

Последний романтик