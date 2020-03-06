ДОСТАЛИ! ⟩ Подснежники: семь типов мужчин, которые клянчат секс по весне

Весна, как известно, не только самое прекрасное время года, но и время разнообразных обострений: коты орут, дачники штурмуют электрички, а некоторые мужчины стремительно съезжают с рельс эволюции и впадают в натуральный брачный период. В том смысле, что очень, очень хотят секса. Вот семь типов, которые клянчат особенно настойчиво. Берегись, предупреждает Cosmo!
Твой бывший
Уровень начальный, для нубов: весенний бывший атакует слабо и безвольно — как правило, вялым вбросом в мессенджер фразы «Привет, как дела?».
Расчет очень простой: если ты искренне ответишь, что дела так себе, он предложит утешающий секс (кто, если не он, знает, как тебя поддержать). Ты искренне ответишь, что дела замечательно, тогда он предложит тебе секс без обязательств (раз у вас обоих все хорошо, и вы же близкие люди, да?). Если ты искренне ответишь, что пошел ты к черту, муфлон безрогий, он скажет, что дело ясное: ты до сих пор его любишь, и он, так и быть, готов подарить тебе прощальный секс. А вот если ты его забанишь, он тихо и мирно пойдет мыть посуду, потому что жена велела. Кстати: если ты согласишься на секс, он может и слиться — потому что жена не велела.
Твой первый
Чудовище, восставшее из небытия: ты давным-давно и думать забыла, в кого втрескалась в восьмом классе, с кем целовалась за гаражами или кому впервые предложила пожить вместе. А он, гад, запомнил. Запомнил, чтобы одним прекрасным весенним днем выкопаться из уютной могилки твоей памяти, позвонить и, задушевно шамкая, спросить: «Не хочешь начать всё сначала?» - «Что ты такое?!» — опрометчиво спросишь ты, и он тут же начнет напоминать, что же он такое.
Пятнадцать лет назад вы так страстно целовались в трамвае, ты помнишь? А как вы делили на двоих пачку «Доширака», потому что он спустил последние деньги на розы к 8 марта? А о чем вы говорили после того, как вместе посмотрели «Титаник»? Предупреждаем: если ты поддержишь разговор и ответишь что-то в духе «Да, Вася, я тоже всё помню, это было классно!», а потом с облегчением положишь трубку, жди второй атаки.
Вася ожидал, что ты растаешь и предложишь ностальгическое свидание, а потом будет секс. Теперь Вася растерян и наверняка скоро позвонит тебе, чтобы сказать: ах, как он в тебе ошибался! А ведь никогда и никого не любил так, как тебя, недостойную, глупую, жалкую, страшную и жирную бабу. Кстати, почему ты всё еще не бежишь извиняться и делать ему сексуальный массаж? Алло? Алло?
Последний романтик
Чрезвычайно опасный экземпляр! Нападает, откуда не ждешь. Обычно с лавочки в парке у пруда, мимо которой ты бежишь в своих модных «адидасах» с целью домчаться до приличной летней формы. Выглядит обманчиво безопасно: потертый кожаный плащ, унылый седой хвост, смутно знакомый тебе аромат портвейна «Три топора» (не бойся, это генетическая память), мудрый и даже в некоторой степени просветленный взгляд — будто его Гребенщиков покусал в семьдесят девятом году, да так до сих пор и не отпустило.
Атакует всегда в самую незащищенную точку и самым коварным оружием: «Все вы, поколение „Инстаграма“, одинаковые, хотя нет, ты не такая». Если совершишь страшную ошибку — остановишься и начнешь слушать, престарелый муфлон будет три часа гундеть про свои сексуальные подвиги, игриво замалчивая тот факт, что большинство было совершено еще при царе Горохе, похваляться умениями, что и не снились соплякам, а потом смертельно оскорбится, когда ты откажешься пойти к нему, чтобы посмотреть коллекцию винила.
Открыто мстить за отказ опасается, но непременно выпустит тебе вслед струю вонючего псевдоинтеллектуального яда. Если заденет, рискуешь потерять пару очков самооценки, потому что единственное, что у него на самом деле еще встает, так это сонм дрессированных головных тараканов под сигнал «Атака!». Если согласишься, последний романтик сам испуганно отвалится, поскольку к такому, конечно, вообще не был готов.
Майский жук
Живая иллюстрация к плакату санпросвета «Холестерин убивает»: очень питателен со стороны боковых жировых валиков и отложений на шейных позвонках, но искренне воображает, что в первую очередь со стороны кошелька. Весной хочет не только секса, но и доказать себе, что он не хуже иных прочих, а значит, тоже может подарить случайно приглянувшейся барышне уик-энд в Ницце или хоть в Геленджике.
Бомбардирует соцсети сообщениями типа «Ищу попутчицу на майские праздники — с меня перелет к теплому морю, гостиница и шопинг, с тебя — веселый характер, любовь к рассветам и закатам и желание отлично провести время!». Очень надеется, что его щедрым предложением скататься на выходные в турецкие «три звезды» соблазнится барышня с внешностью топовой инста-фитоняшки и сексуальным аппетитом самки бонобо в брачный период.
Разочаровавшись в своих чаяниях, включает режим ковровой бомбардировки и непременно заденет тебя. Предложит: три дня в трех звездах на третьей линии от пляжа, за территорией отеля радиоактивная пустыня, номер общий, он храпит.
Потребует: обещаний выдавать страстный секс по требованию (в том числе ночью на пляже) и подносить по восемь «Мохито» к его шезлонгу, а то они разбавляют же, не набегаешься. Убежден, что столь щедрое предложение должно сподвигнуть тебя дать ему прямо сейчас, а то, мало ли, может, ему еще не понравится, а за чартер-то уже уплачено! Отказ воспринимает болезненно: обзывает всех женщин, и тебя в их числе, продажными шкурами, готовыми отдаться первому встречному даже не за блага, а за их обещания. Неважно, что логики нет. Важно, что опять не ему отдались.
Секс-террорист
Очень искренний молодой человек. Сразу сообщает, что намерен дружить организмами — и не более, но зато обещает тебе небо в алмазах и восемнадцать видов оргазмов: клиторальный, вагинальный, анальный, цервикальный, сосковый, круговой, далее везде. На провокационный вопрос «Где находится клитор?» в лучшем случае отвечает: «Выше дырочки», в худшем: «В Париже».
Виртуально активен круглый год - в соцсетях (дикпики) и в дейтинг-приложениях («Девочки, записываемся на куни!»), но весной теряет над собой контроль, достает с антресолей залапанный учебник пикапа 2001 года издания и надеется наконец отработать все упражнения из параграфа «Теорема Ржевского: но можно и вдуть».
Прилипчив, как схимиченный первоклассником слайм, и примерно так же привлекателен. Искренне и истово верит, что коллективный женский пол задолжал ему секса на том простом основании, что он мужчина. Впадает в агрессию в тот момент, когда ему отказывают, но, к счастью, выражает ее в соцсетях — прочувствованным постом на тему «Кругом одни шлюхи, чистых девушек уже не осталось!». К середине весны его, как правило, замечают активисты «Мужского движения», и с этого момента можно считать его потерянным для общества и для тебя, слава Мирозданию.
Роковой мужчина
Обитает исключительно в дейтинг-приложениях, поскольку на улицу выходить боится. Воображает, что выглядит как Джонни Депп в лучшие годы, на деле — как чумной лекарь в разгар эпидемии. Искренне мнит себя заколдованным принцем, которому категорически не везет: вокруг одни свинопаски и разведенки с прицепами, совершено некому приласкать его богатый внутренний мир!
Долго маринует тебя в мессенджерах, откладывая свидание: с одной стороны, ему хочется, но колется, с другой — он верит, что ты там сама себя сейчас как-нибудь распалишь. На встречу является без цветов (это пошлость!), зато в шерсти кота на черной рубашке — хочет показать, какой он демонический, на деле показывает, что мама сегодня ушла в вечернюю смену. Весь вечер гундит о том, что никакой любви на самом деле не существует, это сказка для стада, а он не такой. Развесисто страдает о своей нелегкой доле непонятого гения — в общем, это единственный метод в его арсенале, которым он надеется наныть себе секс.
Получив решительное «Нет» в ответ на вопрос «Ну что, а теперь едем к тебе?», опадает лицом и, возмущенно подергивая чахлыми плечиками, выходит перекурить эту шокирующую новость. Предсказуемо не возвращается, растворившись в вечернем тумане. А ведь счастье было так близко! Впрочем, тебе на память остался счет.
Сын маминой подруги
Инфернальное пухлощекое чудовище в синтетических брюках со стрелками и синем джемпере. Обитает на твоей любимой кухонной табуретке, потому что мимо проходил и зашел на чай (и твоя мама тоже мимо проходила по твоей квартире — удивительное совпадение!). С точки зрения маминой подруги, обладает всеми необходимыми настоящему мужчине качествами: хорошо кушает и опускает за собой стульчак.
Своей точки зрения не имеет ни по какому вопросу, кроме секса. Секса хочет. Ради него готов даже жениться, хотя и смутно подозревает, что ты не умеешь печь пирожки, как его матушка. Впрочем, эту жертву он, так и быть, готов принести. К сожалению, отказывать придется не ему, а маминой подруге, а это будет сложнее, чем завалить финального босса в «Ведьмаке». Но есть и хорошие новости: этот экземпляр — последний в нашей весенней коллекции! Надеемся, в этом году ты не соберешь ее всю.