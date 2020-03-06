Как выбрать сережки? Четыре простых правила

Серьги всегда были будут одним из самых основных женских украшений. Можно с уверенностью говорить, что женские сережки никогда не выйдут из моды. Но этот аксессуар имеет особенности при выборе, на которые следует обращать внимание.
Можно выделить столько самых основных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе сережек.
Первый, и очень важный момент - это то, какой тип сережек подходит к тому или иному овалу лица. Лица, в зависимости от формы, можно условно поделить на несколько групп: овал, квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, ромб, груша.
Овал: ширина лица в полтора раза меньше длины, присутствует небольшая округлость и уравновешенность черт лица. Если у девушки такой тип лица, ей будет легче определиться с выбором, подойдет буквально любой вид сережек.
Квадрат отличается более прямыми чертами, скулы, лоб и подбородок имеют практически одинаковую ширину. Главная цель сережек для такого типа лица – визуально сгладить и вытянуть форму лица. В этом случае отлично подойдут круглые или овальные сережки, серьги-капли, серьги-висюльки. Стоит избегать сережек, в которых присутствуют острые углы или квадратные формы.
Прямоугольник – это когда ширина лица меньше длины, а виски и подбородок имеют примерно равную ширину. Главный принцип при выборе сережек для этого типа лица – визуально расширить скулы, чтобы они казались более объемными. Для такой цели подойдут большие серьги круглой, квадратной или треугольной формы. Еще с таким заданием справятся яркие сережки-гвоздики. Не рекомендуется использовать вытянутые сережки.
Круг – это когда ширина и длина лица равны. Для такого типа лица необходимо сделать его визуально более вытянутым, то есть отличный вариант использовать длинные серьги или серьги в форме капельки. Еще удачным выбором станут треугольные, квадратные и прямоугольные формы, но стоит избегать сережек с объемными формами.
Треугольник выделяется широкими висками и постепенным сужением до подбородка. Здесь необходимо визуально сделать нижнюю часть лица более широкой и в этом помогут сережки с короткими подвесками круглой формы или же сережки-кольца. Еще подойдут пуссеты с вставками камней или сережки с большими подвесками. Лучше не выбирать крупные серьги, которые будут широкими сверху и сужаться книзу.
Ромб отличается широкими скулами, узким лбом и подбородком. Однозначно, будут к лицу вытянутые сережки и гвоздики. Уравновесить черты данного типа лица можно благодаря сережкам ромбовидной формы. Следует избегать крупных сережек-пуссетов. Они зрительно будут расширять и без того массивные скулы.
У груши можно выделить узкий лоб и расширенное к подбородку лицо. Для этого типа выбор весьма невелик: небольшие гвоздики и сережки с утонченной формой. Увы, больше особо ничего не подойдет. Для того чтобы не расширять нижнюю часть лица еще больше, лучше не использовать крупные сережки различных форм.
Второй не менее важный момент - взаимосвязь прически и выбора сережек.
К высоким прическам (высокие пучки, прически букли, ракушки, гульки и так далее), в которых шея и уши открыты, прекрасно подойдут длинные серьги с подвесками, так же серьги-цепочки. Совсем неподходящих вариантов здесь нет.
Для собранных волос на затылке (низких пучков, гулек, валиков) подойдут длинные утонченные сережки. Когда уши открыты, можно надеть сережки-пуссеты либо круглые сережки.
Для коротких стрижек лучше выбирать серьги, которые будут длиннее волос.
Для объемных причесок с волнами и кудряшками отлично подойдут яркие серьги.
Длинные распущенные волосы отлично комбинируются с маленькими сережками с подвесками или сережками-пуссетами.
Для асимметричной прически самый оптимальный вариант разные сережки, когда на открытом ушке будет объемная сережка, а на ушке, которое скрыто под волосами - маленький незаметный гвоздик.
Третий момент, на который тоже стоит обратить внимание - сочетание цвета, а именно выбор сережек в зависимости от оттенка кожи, цвета глаз и волос.
С оттенком кожи все достаточно просто: девушка с теплым тоном кожи лучше выбирать серьги бронзовых и золотых цветов, а холодный тон кожи красиво сочетается с украшениями с холодным металлическим блеском.
Что касается цвета глаз, то здесь есть два варианта: выбирать серьги с цветной вставкой которая бы была приближена к оттенку глаз, либо же играть на контрасте.
В случае игры цвета, важно учесть, что серьги должны придать глазам выразительность, а не «подавить» их цвет.
Так для обладательниц голубых глаз подойдут синие, голубые, сиреневые оттенки, а также контрастный вариант - это оранжевые, янтарные и желтые цвета.
С зелеными глазами отлично будут смотреться бирюзовые, изумрудные и травяные оттенки, а также контрастный вариант - это оранжевые, красные и малиновые цвета.
Светло-карие (ореховые) глаза отлично дополнят вставки янтарного и желто-зеленого оттенка, а также контрастный вариант - это фиолетово-сиреневые и гранатовые вставки.
Обладательниц темно-карих глаз выгодно подчеркнут насыщенные оттенки красного, зеленого, синего и золотистого цветов.
Не стоит забывать, что вставки из прозрачных камней, светлых оттенков (жемчуг, перламутр) подходят под любой цвет глаз.
Что касается цвета волос, то пастельные светлые оттенки хорошо подходят для блондинок, серьги с яркими камнями подойдут брюнеткам и рыжеволосым девушкам, шатенкам стоит выбирать серьги с цветными вставками теплых цветов, а русоволосым девушкам подойдет весь спектр цветов, в зависимости от оттенка волос.
Четвертый и очень важный момент - это выбор сережек в зависимости от возраста.
Женщинам старше среднего возраста лучше всего выбирать крупные сережки со вставками из рельефных камней. Такие украшения безусловно будут приковывать к себе внимание и смещают акцент на себя.
Молодым же девушкам подойдут сережки с гладкими поверхностями с небольшими вставками. Такие сережки, не будут слишком перетягивать на себя внимание, и, что важно, подчеркнут нежность и красоту кожи.