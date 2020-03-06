Как выбрать сережки? Четыре простых правила

Можно выделить столько самых основных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе сережек.

Первый, и очень важный момент - это то, какой тип сережек подходит к тому или иному овалу лица. Лица, в зависимости от формы, можно условно поделить на несколько групп: овал, квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, ромб, груша.

Овал: ширина лица в полтора раза меньше длины, присутствует небольшая округлость и уравновешенность черт лица. Если у девушки такой тип лица, ей будет легче определиться с выбором, подойдет буквально любой вид сережек.

Квадрат отличается более прямыми чертами, скулы, лоб и подбородок имеют практически одинаковую ширину. Главная цель сережек для такого типа лица – визуально сгладить и вытянуть форму лица. В этом случае отлично подойдут круглые или овальные сережки, серьги-капли, серьги-висюльки. Стоит избегать сережек, в которых присутствуют острые углы или квадратные формы.

Прямоугольник – это когда ширина лица меньше длины, а виски и подбородок имеют примерно равную ширину. Главный принцип при выборе сережек для этого типа лица – визуально расширить скулы, чтобы они казались более объемными. Для такой цели подойдут большие серьги круглой, квадратной или треугольной формы. Еще с таким заданием справятся яркие сережки-гвоздики. Не рекомендуется использовать вытянутые сережки.

Круг – это когда ширина и длина лица равны. Для такого типа лица необходимо сделать его визуально более вытянутым, то есть отличный вариант использовать длинные серьги или серьги в форме капельки. Еще удачным выбором станут треугольные, квадратные и прямоугольные формы, но стоит избегать сережек с объемными формами.

Треугольник выделяется широкими висками и постепенным сужением до подбородка. Здесь необходимо визуально сделать нижнюю часть лица более широкой и в этом помогут сережки с короткими подвесками круглой формы или же сережки-кольца. Еще подойдут пуссеты с вставками камней или сережки с большими подвесками. Лучше не выбирать крупные серьги, которые будут широкими сверху и сужаться книзу.

Ромб отличается широкими скулами, узким лбом и подбородком. Однозначно, будут к лицу вытянутые сережки и гвоздики. Уравновесить черты данного типа лица можно благодаря сережкам ромбовидной формы. Следует избегать крупных сережек-пуссетов. Они зрительно будут расширять и без того массивные скулы.

У груши можно выделить узкий лоб и расширенное к подбородку лицо. Для этого типа выбор весьма невелик: небольшие гвоздики и сережки с утонченной формой. Увы, больше особо ничего не подойдет. Для того чтобы не расширять нижнюю часть лица еще больше, лучше не использовать крупные сережки различных форм.

Второй не менее важный момент - взаимосвязь прически и выбора сережек.