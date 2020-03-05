ТОП-5 женских знаков Зодиака, представительницы которых ненавидят романтику

Специалист в области астрологии с многолетним опытом Марина Мещерская в беседе с 5-tv.ru открыла секрет, представительницы каких знаков Зодиака ненавидят романтику. А также посоветовала мужчинам, что дарить их рациональным и прагматичным вторым половинкам.

Женщина — Близнец. Если и есть на свете девушки, которые не любят романтику, то это представительницы знака Близнецы. Такую даму сложно удивить цветами или конфетами. Лучше подарить что-то весомое и полезное.

«Близнецы — самый коммуникативный и самый интересующийся знак. Поэтому Близнецам нужно подарить, все, что вы можете, для ее развития, для общения, для контактов. Это может быть телефон, планшет. Но также ей подойдут и настольные игры», — поясняет астролог.

Женщина — Дева. Представительницы этого знака, как правило, очень рациональны и расчетливы. В данном случае мужчине лучше поинтересоваться, что хочет его партнерша. Иначе — быть беде.

«С одной стороны, им подойдет все, что относится к заботе о себе и здоровье. С другой стороны, очень советую молодым людям, и Девы, поверьте, оценят это, если вы заранее спросите: «Любимая, что тебе подарить?» — рассказывает Марина.

Женщина — Скорпион. Самые таинственные и непредсказуемые — так можно охарактеризовать представительниц этого знака Зодиака. Никто не знает, даже они сами, чего по-настоящему хотят. Женщина — Скорпион — слишком эмоциональна и сексуальна. Поэтому подарки должны быть соответствующие.

«Самое интересное, что для Скорпиона милыми подарками, милыми пустячками могут быть боксерская груша и перочинный ножик с откидным лезвием, и даже предмет из магазина ужасов», — уверяет Мещерская.

Женщина — Козерог. Женщина, рожденная под этим знаком, как и Дева, очень рациональна и прагматична. Ей категорически запрещено дарить милые фигурки, шоколадки или открытки. Все это Козерог положит в самый дальний ящик.

«С Козерогами все значительно проще. Тут можно подарить и колеса для машины, если они ей необходимы. Или это что-то, что поможет достигать ей каких-то целей на работе. Рациональный подарок — это то, что требуется для Козерога», — настаивает астролог.

Женщина — Водолей. Специалист заявляет: этот знак любит простоту и оригинальность одновременно. Водолеи не оценят примитивного букета, однако с радостью согласятся полетать на воздушном шаре. Главное — оригинальность, а не банальная романтика.