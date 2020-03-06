Коктейли на 8 Марта: ТОП-5 легких напитков для женщин

Некоторые напитки из подборки смешиваются прямо в бокале, а для некоторых вам понадобится шейкер.

Коктейль «Мимоза»

Время приготовления: 1 минута

Ингредиенты

25 мл свежевыжатого клементинового сока

50 мл свежевыжатого апельсинового сока

100 мл шампанского

Способ приготовления

Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.

Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

Коктейль «Маргарита» классический

Время приготовления: 3 минуты

Ингредиенты

35 мл текилы Reposado

20 мл ликера Куантро

35 мл свежевыжатого лаймового сока

Горсть кубиков льда

Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления

Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Совет: чтобы сделать «съедобный» край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты

Мелкий сахар

вода

8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи

1 небольшая горстка свежей или замороженной малины

кубики льда

50 мл бурбона

Способ приготовления

Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.

Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.

Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.

Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.

Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль «Пина колада»

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты:

120 мл ананасового сока

60 мл белого рома

60 мл кокосового молока, сливок или ликера

Долька ананаса – для украшения (необязательно)

Лед – по вкусу

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.

Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.

Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль «Космополитен

Время приготовления: 3 минуты

Ингредиенты

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

Способ приготовления