Пт, 6.03.2020

Коктейли на 8 Марта: ТОП-5 легких напитков для женщин

Коктейль. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Идеальный весенний коктейль к 8 Марта должен быть легким, вкусным и сладким. «Сегодня» предлагаеи вам несколько праздничных вариантов. Вы с легкостью справитесь с их приготовлением в домашних условиях.

Некоторые напитки из подборки смешиваются прямо в бокале, а для некоторых вам понадобится шейкер.

Коктейль «Мимоза»

Время приготовления: 1 минута

Ингредиенты

  • 25 мл свежевыжатого клементинового сока
  • 50 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 100 мл шампанского

Способ приготовления

Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.

Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

Коктейль «Маргарита» классический

Время приготовления: 3 минуты

Ингредиенты

  • 35 мл текилы Reposado
  • 20 мл ликера Куантро
  • 35 мл свежевыжатого лаймового сока
  • Горсть кубиков льда
  • Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления

  1. Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
  2. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
  3. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
  4. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Совет: чтобы сделать «съедобный» край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты

Мелкий сахар

вода

8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи

1 небольшая горстка свежей или замороженной малины

кубики льда

50 мл бурбона

Способ приготовления

Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.

Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.

Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.

Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.

Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль «Пина колада»

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты:

  • 120 мл ананасового сока
  • 60 мл белого рома
  • 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
  • Долька ананаса – для украшения (необязательно)
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.

Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.

Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль «Космополитен

Время приготовления: 3 минуты

Ингредиенты

  • 25 мл водки
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро
  • 100 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • Кубики льда или ледяная крошка
  • Газированная вода
  • Спираль из лимонной цедры
  • Листик мяты

Способ приготовления

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

 

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