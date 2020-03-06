Топ продуктов, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

Главное правило — пьем много воды (можно с лимоном), забываем про жесткие диеты и вредную пищу. Мало того, что диеты губят организм, так еще и сколько бы витаминов ты не съела, но та самая последняя пачка чипсов может стать лишней в усваивании организмом полезной еды.

Белки

В структуре волос имеется всем известный кератин, который и явлеется тем самым природным белком, недостача которого может привести к тусклому цвету волос, потере их блеска и даже обламыванию. Для поддержания необходимого баланса, стоит обратить свое внимание, на такие продукты, как говядина, семена льна, орехи, бобы, яйца и творог.

Жиры

Замечала когда-то, что у девушек, которые занимаются фитнес-бикини очень редкие волосы? А все потому, что для сушки тела они отказываются от употребления жиров в еде. Мы не претендуем на официальное звание королевы бодибилдинга, поэтому обогащаем рацион такими продуктами, как авокадо, сыр, баранина, грецкие орехи и миндаль.

Углеводы

Отдай предпочтение сложным углеводам, таким как цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов, крупы, бананы, яблоки и ягоды.