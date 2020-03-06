Топ продуктов, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

Не секрет, что в целом, внешность зависит от того, чем мы питаемся и в какой среде живем. И если переехать в Лапландию, которая считается самой экологически чистой зоной, нам вряд ли удастся, то вот поменять свой рацион куда более проще, пишет Lady.tochka.
Главное правило — пьем много воды (можно с лимоном), забываем про жесткие диеты и вредную пищу. Мало того, что диеты губят организм, так еще и сколько бы витаминов ты не съела, но та самая последняя пачка чипсов может стать лишней в усваивании организмом полезной еды.
Белки
В структуре волос имеется всем известный кератин, который и явлеется тем самым природным белком, недостача которого может привести к тусклому цвету волос, потере их блеска и даже обламыванию. Для поддержания необходимого баланса, стоит обратить свое внимание, на такие продукты, как говядина, семена льна, орехи, бобы, яйца и творог.
Жиры
Замечала когда-то, что у девушек, которые занимаются фитнес-бикини очень редкие волосы? А все потому, что для сушки тела они отказываются от употребления жиров в еде. Мы не претендуем на официальное звание королевы бодибилдинга, поэтому обогащаем рацион такими продуктами, как авокадо, сыр, баранина, грецкие орехи и миндаль.
Углеводы
Отдай предпочтение сложным углеводам, таким как цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов, крупы, бананы, яблоки и ягоды.
Помимо всего этого, добавь в рацион продукты, которые богаты йодом, кальцием, магнием, железом и фосфором. Это может быть брокколи, тыква, молоко, гречка, овсянка, петрушка, щавель и кинза. С таким рационом, ты сможешь не только восстановить и отрастить волосы, а еще и привести фигуру в порядок, благодаря правильным и полезным продуктам.