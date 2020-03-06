ЖЕНСКИЙ ГОРОСКОП ⟩ К кому судьба будет особо благосклонна на следующей неделе?

Женщина-Весы

Наступающая неделя — самая благоприятная пора, чтобы разобраться с незавершенными делами, которые скопились за последние месяцы. Это будет период, в который необходимо будет расширить рамки своей независимости, избавиться от всего, что ущемляет, давит и ограничивает свободу. В какой бы глубокой яме ни находились женщины-Весы, сейчас все возможно изменить, причем кардинально. Проблема лишь в том, чтобы найти то, что мешает успеху и реализации.

Женщина-Скорпион

На предстоящей неделе женщины-Скорпионы рискуют испытать сильное нервное напряжение. Несмотря на это, период порадует серьезных и трудолюбивых. Если в планах есть нечто важное, астрологи советуют «включать» на полную чувство ответственности, способность сконцентрироваться и противостоять внешним искушениям. Очень хорошо заниматься чем-то (особенно творчеством) вместе с близкими людьми. Можно сходить на концерт или в музей — это пойдет на пользу и поможет нормализовать энергетику.

Женщина-Стрелец

На этой неделе Стрельцы будут готовы приумножать свои силы, поражать и удивлять. Особенно удачны будут вложения в будущее. Можно подумать о необычном отпуске, взяться за ремонт своего дома, записаться на курсы или в тренажерный зал, сменить работу или имидж. При твердой позиции «я смогу» результат будет заметен уже в конце марта. Даже маленькие перемены притянут в жизнь новую энергию, подкрепив движение навстречу счастливым событиям.

Женщина-Козерог

Предстоящая неделя может привнести в жизнь много положительных эмоций, если связать свой досуг с музыкой, творчеством, общением. Самое нежелательное состояние сейчас — это физическое и душевное одиночество. Дело не только в перестройке энергетики и весне: в творческих занятиях и общении с людьми можно найти ключи, которые в будущем помогут открыть немало дверей, в том числе и в плане жилья, финансов, карьеры, отношений и общего течения дел.

Женщина-Водолей

На предстоящей неделе женщины-Водолеи смогут быстро и качественно освоить новые для себя навыки, таланты, способности. Главное — не ждать идеальных условий, а действовать согласно собственным желаниям. Внимания и заботы потребует физическое состояние: чрезмерные нагрузки любого рода могут дорого обойтись. После исполнения важной задачи, может возникнуть ощущение опустошенности. Очень важно уделить необходимое время восстановлению сил, созерцанию, полноценному отдыху.

Женщина-Рыбы

Астрологи предупреждают женщин-Рыб: если появится желание изменить свою жизнь, то стоит начать целенаправленно повторять в мыслях эту установку — и тогда она обязательно воплотится в будущем. Наступает благоприятное время для того, чтобы заняться собой и обратиться к глубинам своего бессознательного. Привести мысли в идеальный порядок получится быстро и без существенных усилий.