ЖЕНСКИЙ ГОРОСКОП ⟩ К кому судьба будет особо благосклонна на следующей неделе?

Вторая весенняя неделя полна открытий и свершений. Об этом стоит помнить при планировании недели, чтобы провести ее продуктивно и с максимальной быстротой привлечь любовь, успех и внимание мужчин.
По словам астрологов, для всех представительниц Зодиака наступает очень счастливое время. Не последнюю роль в этом сыграет весна: пробуждение, хорошее настроение и обновление энергетики — все это поспособствует созданию благоприятного эмоционального фона. На него также наложатся положительные астрологические тенденции, которые обещают успех в финансовой, творческой и романтической сферах. На предстоящей неделе можно суметь достичь вдвое большего, чем в другие периоды. Так почему бы и нет? Дерзайте, пока планеты дарят такую возможность.
Все, что требуется для удачной неделе, — это решительные действия. Время — самый ценный ресурс, которым не стоит пренебрегать. Предстоящая неделя будет очень искусно пытаться отнять его у женщин-Овнов и растратить на всякие мелочи. Поддаваться этим провокациям эксперты сайта dailyhoro.ru категорически не советуют: если долго ходить вокруг да около, сдерживая свой темперамент и подбирая варианты, новые возможности так и не возникнут.
Женщина-Телец
Представительницы Тельца окажутся под сильным влиянием Венеры, так что успех в творчестве и любви гарантирован. Неделю можно назвать удачной для погружения в романтику и укрепления отношений. Звезды подсказывают, что события грядущих дней всерьез сблизят влюбленных. Главное — не прятать свою любовь и соблюдать такт в общении с противоположным полом.
Звезды убеждены, что лучший сценарий для женщин-Близнецов на этой неделе — это погружение в себя, чтение, попытки ясновидения и самопознание. По словам астрологов, середина марта принесет исключительно положительные эмоции, ведь на этой неделе будет что ни день, то удачная возможность начать новую жизнь. При желании можно заняться доходами, работой, строительством жизни, самоутвердиться и доказать свое право на счастье.
Женщина-Рак
В жизни представительниц Рака на этой неделе произойдет застой: развитие событий притормозится и, возможно, даже полностью остановится. Жизнь меняется. Ключевое слово для женщин-Раков — перемены. За неделю не раз предоставится удачный момент для свидания, творческого свершения, смены имиджа или жизненного курса. Но для этого придется работать на перспективу, подыскивать интересные варианты, ломать шаблоны, меняться внешне и внутренне.
Женщина-Лев
В жизни Львиц в середине марта произойдет значимое событие, связанное со взаимодействием с окружающими людьми. В число важных тем также попадают дети, семья, коллектив, творческое признание. Увы, почти все, что будет происходить с Львами в течение этой недели, носит негативный характер. Вселенная предупреждает об активизации тайных недоброжелателей и завистниц. Не стоит строить далеко идущие планы, питать иллюзии и доверять чужим словам, важно полностью владеть информацией и подмечать детали.
Неделя потребует от Дев погружения в бытовую суету. Что-то срочно потребует ремонта, где-то нужно будет навести чистоту, какую-то проблему придется решить в обязательном порядке. В этих незатейливых заботах может пролететь вся неделя, но астрологи советуют выделить время на работу, важные проекты и продвижение вверх. В вопросах карьеры вероятны серьезные перемены в течение рабочей недели, пишет dailyhoro.ru.
Женщина-Весы
Наступающая неделя — самая благоприятная пора, чтобы разобраться с незавершенными делами, которые скопились за последние месяцы. Это будет период, в который необходимо будет расширить рамки своей независимости, избавиться от всего, что ущемляет, давит и ограничивает свободу. В какой бы глубокой яме ни находились женщины-Весы, сейчас все возможно изменить, причем кардинально. Проблема лишь в том, чтобы найти то, что мешает успеху и реализации.
Женщина-Скорпион
На предстоящей неделе женщины-Скорпионы рискуют испытать сильное нервное напряжение. Несмотря на это, период порадует серьезных и трудолюбивых. Если в планах есть нечто важное, астрологи советуют «включать» на полную чувство ответственности, способность сконцентрироваться и противостоять внешним искушениям. Очень хорошо заниматься чем-то (особенно творчеством) вместе с близкими людьми. Можно сходить на концерт или в музей — это пойдет на пользу и поможет нормализовать энергетику.
Женщина-Стрелец
На этой неделе Стрельцы будут готовы приумножать свои силы, поражать и удивлять. Особенно удачны будут вложения в будущее. Можно подумать о необычном отпуске, взяться за ремонт своего дома, записаться на курсы или в тренажерный зал, сменить работу или имидж. При твердой позиции «я смогу» результат будет заметен уже в конце марта. Даже маленькие перемены притянут в жизнь новую энергию, подкрепив движение навстречу счастливым событиям.
Предстоящая неделя может привнести в жизнь много положительных эмоций, если связать свой досуг с музыкой, творчеством, общением. Самое нежелательное состояние сейчас — это физическое и душевное одиночество. Дело не только в перестройке энергетики и весне: в творческих занятиях и общении с людьми можно найти ключи, которые в будущем помогут открыть немало дверей, в том числе и в плане жилья, финансов, карьеры, отношений и общего течения дел.
Женщина-Водолей
На предстоящей неделе женщины-Водолеи смогут быстро и качественно освоить новые для себя навыки, таланты, способности. Главное — не ждать идеальных условий, а действовать согласно собственным желаниям. Внимания и заботы потребует физическое состояние: чрезмерные нагрузки любого рода могут дорого обойтись. После исполнения важной задачи, может возникнуть ощущение опустошенности. Очень важно уделить необходимое время восстановлению сил, созерцанию, полноценному отдыху.
Женщина-Рыбы
Астрологи предупреждают женщин-Рыб: если появится желание изменить свою жизнь, то стоит начать целенаправленно повторять в мыслях эту установку — и тогда она обязательно воплотится в будущем. Наступает благоприятное время для того, чтобы заняться собой и обратиться к глубинам своего бессознательного. Привести мысли в идеальный порядок получится быстро и без существенных усилий.
Весной (даже если зима закончилась лишь формально) очень хочется поскорее изменить жизнь к лучшему. Но звезды советуют не торопиться. Запаситесь терпением, не форсируйте события — просто позвольте им случиться. Доверьтесь судьбе и плывите по течению, по крайней мере, на этой неделе.