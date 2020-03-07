Главные тренды в окрашивании волос на весну и лето 2020

Весна – время перемен, поэтому если вы планировали кардинальные бьюти-преображения, то настал самый подходящий момент воплотить их в жизнь, пишет Marie Claire.
Стилисты весенне-летних показов предлагают сконцентрироваться на естественной палитре оттенков и попробовать оригинальные варианты привычных колор-решений: если блонд, то с отросшими корнями; если черный – то в приятном матовом оттенке. В сезоне SS20 также отдаем предпочтение переходным тонам – бронду (мелирования и многоцветного колорирования волос при помощи которых достигается максимально естественный эффект мягкого перелива цветов), балаяжу (мелирование тонких прядок волос, причем не по всей длине, а только кончиков) и эффекту выгоревших волос.
Карамель
Карамельные оттенки блонда, бронда и шатенового будут великолепно смотреться в весенние и летние месяцы. Более того, они сделают волосы визуально объемнее и смягчат бьюти-образ.
Бронд – главный колор-тренд сезона SS20, который станет настоящим спасением для тех, кому всегда трудно решиться на кардинальные бьюти-изменения. Монотонный, с акцентами или примененный местами – в ближайшие месяцы бронд можно пробовать в любых вариациях и в любой интенсивности.
Блонд с отросшими корнями
В последние несколько сезонов оттенки блонда были в топе трендовой повестки и не собираются покидать его в ближайшие полгода. Правда, проявить креативность все-таки придется: например, отрастить корни или покрасить их в оттенок на два-три тона темнее основного.
Матовый черный
Перекрашиваться в темный оттенок перед теплым сезоном – не самое рациональное решение, но стилисты с Недель моды посчитали иначе и предложили нам матовый черный в качестве главного трендового оттенка SS20 – он приходит на смену классическому глянцевому.
Теплая платина
Разрушаем миф о том, что платина – это самый холодный оттенок блонда. В этом сезоне профессионалы в сфере окрашивания отдают предпочтение теплой платине с легкими медовыми вкраплениями.
Шоколад
Насыщенные шоколадные оттенки с плотной текстурой будут выгодно смотреться на загорелой коже, а при выцветании не потеряют своего колорита – идеальное колор-решение для окрашивания перед отпуском.
Русый
Чистый русый снова в игре – на этот раз в классическом исполнении, так что при выборе этого оттенка можно не биться над креативными идеями. Но если вы любительница экспериментов, попробуйте русый с розовым или серым отливом.