Главные тренды в окрашивании волос на весну и лето 2020

Стилисты весенне-летних показов предлагают сконцентрироваться на естественной палитре оттенков и попробовать оригинальные варианты привычных колор-решений: если блонд, то с отросшими корнями; если черный – то в приятном матовом оттенке. В сезоне SS20 также отдаем предпочтение переходным тонам – бронду (мелирования и многоцветного колорирования волос при помощи которых достигается максимально естественный эффект мягкого перелива цветов), балаяжу (мелирование тонких прядок волос, причем не по всей длине, а только кончиков) и эффекту выгоревших волос.

Карамель

Карамельные оттенки блонда, бронда и шатенового будут великолепно смотреться в весенние и летние месяцы. Более того, они сделают волосы визуально объемнее и смягчат бьюти-образ.

Бронд – главный колор-тренд сезона SS20, который станет настоящим спасением для тех, кому всегда трудно решиться на кардинальные бьюти-изменения. Монотонный, с акцентами или примененный местами – в ближайшие месяцы бронд можно пробовать в любых вариациях и в любой интенсивности.

Блонд с отросшими корнями

В последние несколько сезонов оттенки блонда были в топе трендовой повестки и не собираются покидать его в ближайшие полгода. Правда, проявить креативность все-таки придется: например, отрастить корни или покрасить их в оттенок на два-три тона темнее основного.

Матовый черный

Перекрашиваться в темный оттенок перед теплым сезоном – не самое рациональное решение, но стилисты с Недель моды посчитали иначе и предложили нам матовый черный в качестве главного трендового оттенка SS20 – он приходит на смену классическому глянцевому.

Теплая платина

Разрушаем миф о том, что платина – это самый холодный оттенок блонда. В этом сезоне профессионалы в сфере окрашивания отдают предпочтение теплой платине с легкими медовыми вкраплениями.

Шоколад

Насыщенные шоколадные оттенки с плотной текстурой будут выгодно смотреться на загорелой коже, а при выцветании не потеряют своего колорита – идеальное колор-решение для окрашивания перед отпуском.

Русый