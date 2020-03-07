Критические дни: пять факторов, которые могут усилить боль в животе

Желательно, чтобы лекарства, которые снимут спазм, назначал врач. Он может назначить и дополнительные обследования, которые помогут выяснить причины сильных болей. Чаще всего живот болит у молодых, нерожавших девушек и после родов эти симптомы проходят,

– говорит гинеколог Марина Степнова.

Но есть факторы, которые могут усилить боли во время месячных или спровоцировать появление спазмов.

1. Занятия спортом. Если вы знаете, что у вас может болеть живот в критические дни, то в первые два дня откажитесь от занятий спортом. Особенно от силовых упражнений и тренировок на пресс. А вот йога, пилатес, стрейчинг, скандинавская ходьба усугубить болезненные месячные не могут.

2. Гормональные таблетки. Если вы принимаете гормональные контрацептивы, но забываете их вовремя принимать, то вероятность болей в животе возрастает в разы. Оральные контрацептивы созданы для того, чтобы держать гормоны в узде. Поэтому, неправильный их прием может вызвать сильные спазмы в животе.

3. Стресс. Заметьте, во время важных жизненных событий, организм вообще начинает вести себя ненормально. То желудок заболит (стресс ведь часто становиться причиной развития гастрита и язвы), то простуда на губе выскочит, то насморк появиться. Поэтому не пугайтесь, если во время разработки важного проекта или сессии, в критические дни будет болеть живот. В данном случае достаточно успокоительного. Успокоитесь вы, успокоится и организм.

4. Недосып. Спать нужно минимум 8 часов в день. Если график нарушен на протяжении длительного времени, и недосып стал хроническим, то болезненные месячные вам гарантированы. Кроме того, хронический недосып может стать причиной того, что месячные станут более длительными.