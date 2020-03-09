В Эстонии появилась косметика против пигментных пятен. Давайте посмотрим, сколько стоят эти кремы

Гиперпигментация является распространенной проблемой, встречающейся у всех типов кожи. В результате различных факторов - воздействия солнца, гормонов, кожных воспалений, употребления лекарства или генетической предрасположенности - меланин распределяется в коже неравномерно и возникают более темные пятна. С приходом весны и усилением солнечного света проблема, как правило, обостряется.

Линейка продуктов Eucerin Anti-Pigment включает новый запатентованный ингредиент, тиамидол, который в течение десяти лет разрабатывали и испытывали в исследовательских лабораториях Eucerin ученые из Германии, США и Японии.

При регулярном использовании тиамидол замедляет активность синтезирующего меланин фермента тирозиназы в коже, что, в свою очередь, уменьшает гиперпигментацию и предотвращает ее повторное возникновение.

Линейка Eucerin Anti-Pigment включает четыре продукта: концентрированную двойную сыворотку с гиалуроновой кислотой, дневной крем с солнцезащитным фактором SPF 30, ночной крем с декспантенолом и корректор для локального применения. Продукты серии Eucerin Anti-Pigment доступны только в аптеках.

Пользующиеся некоторое время антипигментными средствами эстонские звезды подтвердили, что кремы действительно выполнили свою задачу.

Давайте посмотрим, какая цена у этих кремов? Итак, в наших аптеках антипигментный дневной крем с солнцезащитный фильтром SPF 30 стоит 32,60 евро; антипигментный ночной - 36 евро; антипигментная сыворотка - 44,30 евро.

Как минимизировать появление пигментных пятен?

За увеличением синтеза меланина в коже стоит множество причин, но общим знаменателем усугубления проблемы является УФ-излучение. Поэтому именно защита кожи от солнечного света является ключевым фактором предотвращения или уменьшения пигментных пятен.

До 65% женщин подвержены гиперпигментации во время беременности. Основной причиной этого считается повышенный уровень связанных с беременностью гормонов – эстрогена и прогестерона – которые также способствуют выработке меланина. В большинстве случаев проблема несколько облегчается после родов, но восстановление может занять некоторое время. Лучший способ предотвратить появление пигментных пятен – избегать прямого ультрафиолетового излучения во время беременности и использовать солнцезащитный крем.

При использовании оральных контрацептивов следует учитывать, что до 46% пользователей контрацептивов сталкиваются с гиперпигментацией: было установлено, что проблема возникает после трех месяцев приема таблеток.

Солнцезащитный крем для защиты кожи следует использовать при любых погодных условиях, в том числе, например, в ноябре, когда, кажется, что солнца вообще нет. Солнечный свет доходит до нас и через облака.

Старайтесь избегать прямых солнечных лучей! Возникновению солнечных ожогов могут способствовать обезболивающие и противовоспалительные препараты, средства от прыщей, препараты от заболеваний сердца, а также растительные компоненты, такие как, например, зверобой.