Ученые выяснили, какие женщины наиболее счастливые

Однако ученые из различных областей умудряются провести поведенческий анализ и сформулировать на его основе результаты, которые позже выкладываются на различных источниках. «Рамблер» публикует исследовательские выводы о женском счастье.

Анализ поведенческих паттернов показал, что наиболее комфортно себя чувствуют одинокие женщины. Так, согласно опросу исследовательской компании Mintel, 32 процента женщин в возрасте от 45 до 65 лет счастливы в своем одиночестве. У мужчин, кстати говоря, данный показатель всего 19 процентов.

Аргументируется такой результат тем, что женщины больше вкладываются в отношения, обустраивая их интерьер как в прямом, так и в переносном смысле. Женские плечи склоняются под тонной забот, а после, когда отношения изживают себя, первое время накатывает сильное депрессивное состояние, которое, впрочем, длится недолго.

Женщины просто абстрагируются от прошлого, решают, что так оно и должно быть, обращая всю заботу на своих детей, а если таковых нет, то на себя любимую. Многие представительницы слабого пола после расставания сосредотачивают свое внимание на различных увлечениях или же отправляются в продолжительное путешествие, которое олицетворяет их статус — свободна.

Так, женщины начинают тратить меньше времени на быт и больше — на поддержание собственной красоты или на досуг. Подобные вещи предсказуемо приносят радость, что и подтверждается исследованием той же компании, которая выяснила, что 61 процент одиноких британок довольны своим положением, в то же время только 49 процентов мужчин смогли ответить так же.

Кроме того, исследования прошлых лет показали, что порядка 75 процентов одиноких женщин не искали отношений, что, конечно же, немного пугает, ведь цифра поистине значительна. Главную роль здесь играет самостоятельность, в которой все более укрепляются одинокие женщины, ведь, если не страшно остаться одной, то зачем заводить отношения.