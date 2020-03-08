Вещи в квартире, выдающие ваш возраст

По вещам можно узнать о хобби, предпочтениях, а еще вычислить возраст. Если в квартире присутствуют устаревшие вещи, то владелец наверняка находится в зрелом или преклонном возрасте. «Рамблер» рассказывает, от чего нужно избавиться, если вы хотите выглядеть моложе в глазах других людей.

Чайник для плиты

Современные компании придумали очень много бытовой техники, которая облегчает нам жизнь. Люди уже давно покупают себе электрические чайники, которые не надо выключать и можно кипятить в любое время. Однако сейчас популярностью пользуются чайники со свистком, но, если вы не фанат винтажных вещей, в вашей квартире он будет смотреться как пережиток прошлого.

Музыкальный центр

В нулевые было модно ставить музыкальные центры. На пике популярности были те, которые могут проигрывать CD-диски и видеокассеты одновременно. К устройству прилагались большие колонки, с которыми можно было устраивать шумные вечеринки. В некоторых даже было караоке. Сейчас музыкальные центры заменил интернет, мобильные телефоны и флешки. Если в вашей квартире еще стоит музыкальный центр, то лучше все-таки убрать его в дальний угол и оставить для изучения будущим поколениям.

Уличный термометр

В современном мире для того, чтобы узнать погоду на улице, можно даже не выглядывать в окно. Во всех телефонах есть приложение, которое расскажет о температуре, осадках, давлении и ветре. В крайнем случае, можно воспользоваться поисковиком в браузере и узнать о погоде на день. Что угодно, только не уличный термометр.

Вентилятор