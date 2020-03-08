Продукты, которые опасно употреблять после 50

После 50 лет в организме человека происходят необратимые изменения в организме: гормональная перестройка, замедляется метаболизм, появляются воспаления и усиливаются симптомы хронических заболеваний.
С возрастом врачи рекомендуют корректировать свой рацион, чтобы чувствовать себя лучше внутренне и медленнее стареть внешне. «Рамблер» перечисляет опасные продукты, которые стоит исключить из своего рациона после 50 лет.
Переработанное мясо
В этот пункт входит колбаса, сосиски, сардельки, готовые котлеты и копчености. Дело в том, что в таких продуктах очень много натрия и транс-жиров. Они могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы и пищеварительных органов. Если вы не можете жить без бутерброда с колбасой, попробуйте самостоятельно сварить ее дома. Делать это не очень сложно, а продукт будет в несколько раз полезнее и безопаснее для организма.
Сахар и сладкое
С возрастом у человека снижается выработка инсулина. Он, в свою очередь, помогает контролировать уровень сахара в организме. Таким образом, употребляя сладкое вы рискуете резко повысить его в крови. Для того, чтобы его переработать, возрастному организму требуется больше времени, поэтому частое употребление сладкого может сильно повлиять на здоровье в негативную сторону.
Алкоголь
Ограничение этого продукта также связано со сложностями в переработке. После 50 лет печень хуже выводит токсичные вещества из организма, в том числе и спирт. Кроме того, алкоголь провоцирует сильное обезвоживание. С возрастом воды в организме становится в несколько раз меньше, а спиртные напитки только усугубляют ситуацию и выводят нужную жидкость. Из-за этого появляются отеки, морщины и ухудшается состояние желудка.
Обезжиренные молочные продукты
С возрастом в теле остается меньше кальция. Это можно понять по здоровью костей, волос и ногтей. Известно, что этот микроэлемент в больших количествах содержится в молочной продукции. Чтобы он усваивался, необходимо достаточно жирных кислот и витамина D. Однако кислот нет в обезжиренных продуктах, поэтому количество кальция, полученного оттуда, минимально.