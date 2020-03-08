Продукты, которые опасно употреблять после 50

С возрастом врачи рекомендуют корректировать свой рацион, чтобы чувствовать себя лучше внутренне и медленнее стареть внешне. «Рамблер» перечисляет опасные продукты, которые стоит исключить из своего рациона после 50 лет.

Переработанное мясо

В этот пункт входит колбаса, сосиски, сардельки, готовые котлеты и копчености. Дело в том, что в таких продуктах очень много натрия и транс-жиров. Они могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы и пищеварительных органов. Если вы не можете жить без бутерброда с колбасой, попробуйте самостоятельно сварить ее дома. Делать это не очень сложно, а продукт будет в несколько раз полезнее и безопаснее для организма.

Сахар и сладкое

С возрастом у человека снижается выработка инсулина. Он, в свою очередь, помогает контролировать уровень сахара в организме. Таким образом, употребляя сладкое вы рискуете резко повысить его в крови. Для того, чтобы его переработать, возрастному организму требуется больше времени, поэтому частое употребление сладкого может сильно повлиять на здоровье в негативную сторону.

Алкоголь

Ограничение этого продукта также связано со сложностями в переработке. После 50 лет печень хуже выводит токсичные вещества из организма, в том числе и спирт. Кроме того, алкоголь провоцирует сильное обезвоживание. С возрастом воды в организме становится в несколько раз меньше, а спиртные напитки только усугубляют ситуацию и выводят нужную жидкость. Из-за этого появляются отеки, морщины и ухудшается состояние желудка.

Обезжиренные молочные продукты